شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستحدث منصب سفير الدولة لـ«الثورة الصناعية الرابعة» (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الهدف هو «تمثيل حكومة الإمارات في إنشاء شراكات عالمية جديدة لصناعة مستقبل أفضل»، هكذا تم الإعلان عن منصب جديد قررت حكومة دبي استحداثه ليكون الأول من نوعه في المنطقة العربية، يحمل أسم منصب سفير الدولة للثورة الصناعية الرابعة.

وفي اجتماع لمجلس الوزراء، تم الإعلان عن المنصب الجديد، والكشف أن السبب وراء استحداث هذا المنصب هو ضمن إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كمركز عالمي لتكنولوجيا المستقبل، وتعميم الشراكات ونشر المعرفة والاستفادة من التجارب الناجحة لخير المجتمعات.

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القرار الجديد يأتي بالتزامن مع انعقاد اجتماعات مجالس المستقبل العالمية والتي تمت بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي.

وفي التفاصيل سيتولى المنصب الجديد تعزيز الدبلوماسية التكنولوجية وترسيخها ضمن أولويات سياسة الإمارات، كما سيتولى مهمة عالمية محورها الأساسي تمثيل حكومة الإمارات في إنشاء شراكات عالمية جديدة هدفها صناعة مستقبل أفضل.

كما سيعمل المنصب الجديد على تعزيز حوكمة التشريعات التنظيمية والسياسات الداعمة للثورة الصناعية الرابعة وجلب أفضل ممارساتها للدولة وتحسين كافة الخدمات.

ليس هذا فقط، بل كشف مجلس الوزراء الإماراتي أن سفير الثورة الصناعية الرابعة سيعمل على تعزيز وبناء فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا وبناء الجسور بين قطاعات الصناعة والتعليم، بجانب تنسيق شراكات حكومة الإمارات مع الشركات والمؤسسات الرائدة في تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في تهيئة بيئة محفزة للتكنولوجيا تنعكس إيجابا على قطاعات أخرى مثل السياسة والاقتصاد وغيرها من المجالات.