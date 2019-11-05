شكرا لقرائتكم خبر عن عقار لعلاج مرض السكر النمط الثاني قد يساعد في الإقلاع عن التدخين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أفاد بحث جديد بأن هناك دواءً يستخدم في علاج داء السكر النمط الثاني يساعد المدخن على التخلص من هذه العادة «من خلال مكافحة أعراض الانسحاب مثل الرغبة الشديدة».

وتوصل باحثون إيطاليون إلى أن عقار«أكتوس» قد ساهم في إضعاف انسحاب النيكوتين على الفئران، وهو الأمر الذي قد يساعد على إقلاع المدخن عن تلك العادة والتي لا يفكر في الإقلاع عنها نظرا لأعراض الانسحاب الشاقة، بما في ذلك الرغبة الشديدة في القلق والتهيج.

وأشارت الدراسة الجديدة التي أجرتها جامعة «كاميرينو» في روما إلى أن عقار «البيوجليتازون» يمكن أن يساعد المدخنين أيضًا على الاستسلام مع آثار جانبية أقل حدة.

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