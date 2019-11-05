شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة شهر التوعية بالمرض..النساء أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر من الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نوفمبرشهر التوعية بمرض الزهايمر، من بين 5.8 مليون أمريكي يعانون من مرض الزهايمر، ثلثهم من النساء، لكن السبب حتى الآن غيرمعروف، وتتراوح النظريات المقترحة من الاختلافات في الهرمونات وعوامل نمط الحياة إلى فترة الحياة والتغيرات البيولوجية الأخرى.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، يدرس باحثو جامعة جنوب كاليفورنيا الفجوة بين الجنسين في كيفية تأثيرمرض الزهايمرعلى الدماغ ، وكذلك تأثيره على الأسرة.



مرض الزهايمر عند النساء "هرمون الاستروجين" مرض الزهايمر عند النساء "هرمون الاستروجين" وقال "أبريل تيمز"، وهوأستاذ مشارك في علم النفس والطب النفسي في كلية الآداب والعلوم النفسية التابعة لجامعة كاليفورنيا في دورنسيف: "التغيرات البيولوجية، وخاصة تلك التي تحدث أثناء انقطاع الطمث، قد تفسرجزئيا هذا التفاوت". Advertisements

وأظهرت الدراسات أن انخفاض مستويات هرمون الاستروجين قد يؤدي إلى حدوث تغييرات غيرطبيعية في الدماغ تظهرفي مرض الزهايمر.