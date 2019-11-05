8 أطعمة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

ضغط الدم المرتفع من الأمراض التي لها الكثير من المخاطر الصحية على القلب والأوعية الدموية، والتي قد تصل إلى الإصابة بالجلطات في القلب، ولهذا يجب الوقاية من إرتفاع ضغط الدم من خلال اللجوء إلى الطبيب المتخصص مع البحث عن الطرق الطبيعية التي تساعد على التقليل من ارتفاع ضغط الدم، ويعد اختيار الطعام من الأشياء المهمة التي تستخدم في علاج ارتفاع ضغط الدم، ولهذا نتعرف فيما يلي على أهم أطعمة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم.





أهم الأطعمة التي تساعد على الوقاية من ارتفاع ضغط الدم:

1. الخضراوات الورقية





تحتوي الخضراوات الورقية على البوتاسيوم والذي يساعد على التخلص من الصوديوم الذي يخزن في الكلى من خلال البول، ما يساعد على التقليل من ارتفاع ضغط الدم، ومن أهم أنواع الخضراوات الورقية التي تقلل من ضغط الدم المرتفع الجرجير، الخس، السبانخ، واللفت الأخضر.

2. البنجر للوقاية من ارتفاع ضغط الدم





يستخدم البنجر للمساعدة في علاج ارتفاع ضغط الدم، حيث إنه يحتوي على أكسيد النيتريك الذي له دور في توسيع الأوعية الدموية، ما يقلل من ضغط الدم المرتفع في وقت قليل.

3. الموز للوقاية من ارتفاع ضغط الدم





الموز يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والذي يحمي من التعرض إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ، ولهذا يجب الحرص على تناول ثمرة من الموز يوميا.

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4. الأسماك للوقاية من ارتفاع ضغط الدم





تناول الأسماك من الأشياء المهمة للصحة بشكل عام ولعلاج ضغط الدم المرتفع بشكل خاص، حيث إن الأوميجا 3 التي توجد بها تساعد على خفض معدل ضغط الدم المرتفع، كما أنها تحتوي على البروتينات وفيتامين د المهمين للوقاية من ارتفاع معدل ضغط الدم، ومن أنواع الأسماك الدهنية المفيدة سمك السلمون والماكريل.

5. الحليب خالي الدسم





يعد الحليب مصدرا جيدا للكالسيوم بالإضافة إلى انخفاض نسبة الدهون به، وهذا يساعد على الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، وعلى من يعانون من مرض ارتفاع ضغط الدم الحرص على تناول كوب من الحليب خالي الدسم يوميا.

6. التوت للوقاية من ارتفاع ضغط الدم





أنواع التوت المختلفة تحتوي على الفلافونيدات، التي تقي من التعرض إلى ارتفاع ضغط الدم، والمساعدة على التقليل من ارتفاعه.

7. الثوم للوقاية من ارتفاع ضغط الدم





الثوم يساعد على رفع مستوى النيتريك في الجسم ما يساعد على توسيع الأوعية الدموية ويقلل من فرصة التعرض إلى ارتفاع ضغط الدم المفاجئ والتقليل من ضغط الدم المرتفع.

8. زيت الزيتون للوقاية من ارتفاع ضغط الدم





من أهم الزيوت الصحية التي يجب أن تستخدمها في حياتك اليومية هو زيت الزيتون، وهو يحتوي على كثير من المركبات التي تساعد على علاج ارتفاع ضغط الدم المرتفع، بالإضافة إلى الوقاية من الالتهابات.