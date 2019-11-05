سالي فؤاد: لا تأكلوا لمرحلة الشّبع.. واستمريت سنوات لخسارة وزني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشفت مقدّمة برامج الطّهي سالي فؤاد، عن مجموعة من النّصائح التي تقدّمها للسيّدات، من أجل الحفاظ على وزنهنّ دون زيادة، مشيرة إلى أنَّ أهمّ نصيحة هي عدم تناول الطّعام حتى الشّعور بالشّبع.

وقالت سالي في لقاء خاص مع "فوشيا": "يجب أن نأكل لملئ المعدة فقط ونترك مكانًا لشرب المياه والتنفس، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك".

وأضافت: "الإرادة تلعب دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن، فلابد أن يمتلك الشخص الذي يرغب في التخسيس الحافز لذلك، كما فعلت أنا وأنقصت وزني كثيرًا".

وعن النصائح التي تقدمها للسيدات للابتعاد عن السّمنة، قالت: "في البداية يجب أن تخضع لكشف على الغدة الدرقية والهرمونات وفيتامين د، لأن بعض الناس يتبعون برامج عذائية وهو لديهم في الأساس مشكلة في الهرمونات".

وتابعت: "كما أنَّ النشويات الخاطئة تجعل الحرق يتوقف، بالإضافة إلى عدم ملئ المعدة والشعور بالشبع بعد تناول الطعام".

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وأردفت: "التخسيس عن طريق شرب المياه فقط يجب أن يتم تحت إشراف طبيب، لأن البعض لا يستطيع التأقلم على شرب المياه فقط".

ووجّهت فؤاد في نهاية حديثها رسالة إلى كلّ سيّدة، قائلة: "كل امرأة يجب أن تشع طاقة إيجابية وأن تفعل كل ما تريد وتهتم بنظامها الغذائي، وأهم شيء الثقة بالنفس.

يذكر أنَّ سالي فؤاد مقدّمة برامج للطّهي بدأت تقديم برامج تلفزيونيّة سنة 2010 في العديد من القنوات الفضائية، مثل قناة "نايل فاميلي"، وقناة "المحور"، بالإضافة إلى قنوات أخرى.

كما تقوم بنشر مقالات في بعض المجلات والصّحف المصريّة والإنجليزيّة، مثل ليديبرد (بالإنجليزية:Ladybird) وعين.

وقدّمت سالي برنامجًا للطّهي على فضائيّة "سي بي سي سفرة" منذ عام 2013، نالت من خلاله شهرة كبيرة، حتى أصبحت وجهًا إعلانيًا لأحد منتجات الطّعام.