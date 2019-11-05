جفاف البشرة ينذر بمشاكل صحية خطيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال طبيب الأمراض الجلدية الألماني، البروفيسور فيليب بابيلاس، إن جفاف البشرة يعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية؛ حيث إنه قد ينذر بمشاكل صحية خطيرة أيضا.

وأوضح بابيلاس أن جفاف البشرة قد يشير إلى الإصابة بأحد الأمراض الجلدية مثل الصدفية والتهاب الجلد العصبي والإكزيما والحساسية.

وأضاف: "قد يشير جفاف البشرة أيضا إلى الإصابة بداء السكري أو قصور الغدة الدرقية أو القصور الوظيفي للكلى أو أمراض الجهاز الهضمي كداء كرون والتهاب القولون التقرحي والتهاب الغشاء المخاطي للمعدة أو سوء التغذية".

وتابع: "من الأسباب الأخرى لجفاف البشرة التقدم في العمر والاستعداد الوراثي أو تعاطي أدوية معينة مثل حبوب منع الحمل أو أدوية القلب أو أدوية الروماتيزم أو أدوية اضطرابات أيض الدهون".

وأكد بابيلاس أنه تجب استشارة الطبيب في حال استمرار جفاف البشرة لمدة طويلة مع ظهور أعراض أخرى مثل البثور والحكة الشديدة، وذلك لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الجفاف والخضوع للعلاج المناسب.