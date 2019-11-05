أطعمة تظل صالحة للأكل حتى لو تعفّنت من بينها السلامي واللحم المجفف

في تقرير نشرته صحيفة "الإندبندنت"، عددت الكاتبة سابرينا بار أطعمة يمكن تناولها حتى لو كانت متعفنة، دون أن نعرض حياتنا للخطر.

- السلامي واللحم المجفف

إن السلامي (البسطرمة) واللحم المجفف من الأغذية التي من الطبيعي جدا أن تتكون فوق سطحها طبقة من العفن عند تخزينها في درجة حرارة عادية، لذلك من الآمن جدا إزالة تلك الطبقة واستهلاك اللحم.

- الجبنة الصلبة

تتكون فوق سطح بعض أنواع الجبن الصلب مثل البارميزان طبقة من العفن، ولكن من غير المحتمل أنها ستتغلغل إلى العمق، لذلك يمكن بكل بساطة تقطيع الجزء العلوي لمسافة إنش واحد بعد العفن، مع الحرص على أن السكين التي تلامس تلك المادة لا تلامس بعد ذلك الجبن الذي ستتناوله.

- الجبن المصنوع مع العفن

يدخل العفن في التركيبة الأصلية لبعض أنواع الجبن مثل غوغونزولا وإيلتون، وفي هذه الحالات إن تناول هذه المادة لا يشكل أي خطر على الصحة.

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