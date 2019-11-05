شكرا لقرائتكم خبر عن س وج..ما تريد معرفته عن مرض الوهن العضلى الوبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الوهن العضلي الوبيل مرض يصب بعض الأشخاص نتيجة للتعرض لاضطراب يصاب الجهاز المناعي، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر عن هذا المرض، وذلك وفقا لموقع "webmed و mayoclinic ".

ما هو مرض الوهن العضلي الوبيل؟

هو مرض من الأمراض المناعية، ويعد من الأمراض النادرة، ولكن عند الإصابة به يتعرض الشخص للإصابة بأجسام مناعية مضادة للجهاز العصبي العضلي، وهذا يؤثر بطريقة سلبية علي الشخص حيث أنه يشعر بالضعف والارهاق الشديد، وقد يصل الأمر لعدم القدرة علي الحركة بشكل طبيعي لأنه يؤثر علي الاعصاب والعضلات.



اعراض الوهن العضلي الوبيل

ما هي أعراض مرض الوهن العضلي الوبيل؟

يتعرض مريض الوهن العضلي الوبيل، للإصابة ببعض الأعراض التي تكون مؤشر خطرا ويجب توخي الحذر، ومنها:

- زيادة الحركات العضلية بالجسم نتيجة لضعف عضلات الجسم.

- تتأثر عضلات العين بشكل كبير فنجد أن المرضي يعانون من تدلي الجفون، وحدوث تشويش في الرؤية.

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- تتأثر عضلات الوجه والحنجرة ولذا نجد بعض الأشخاص يعانون من تغير في الصوتـ والكلام، وصعوبة في البلع.

- يؤثر مرض الوهن العضلي الوبيل علي عضلات الرقبة وعضلات الجهاز الهيكلي بالجسم، فهذا المرض يؤثر علي عضلات الرقبة والذراعين والساقين.



علاج الوهن العضلي الوبيل

ما هي طرق تشخيص مرض الوهن العضلي الوبيل؟

عندما يشك الطبيب بأن هذا الشخص مريض بالوهن العضلي الوبيل، سيقوم بطلب بعض الفحوصات اللازمة كإجراء فحص جسدي كامل، وفحص العضلات والبحث عن وجود ضعف عضلي، وفحص حركة العين واختبار وظائف الحركة في الجسم، اختبار تحفيز الأعصاب بالجسم، مع ضرورة إجراء اختبار الدم، واختبار التنسيلون، بالإضافة إلي إجراء أشعة مقطعية أو رنين المغناطيسي علي الصدر، للاطمئنان من عدم وجود ورم في الغدة الزعترية.



اسباب الوهن العضلي الوبيل

ما هو علاج الوهن العضلي الوبيل؟

العلاج هو السيطرة علي الأعراض وليس العلاج الذي يقضي علي المرض لأنه لا يوجد هذا الأمر، ولكن يوجد علاج بالكورتيزون ومثبطات الجهاز المناعي، ونجد أن بعض المرضي يحتاجون لاستئصال الغدة الزعترية نتيجة لتعرضها للتضخم أو تواجد ورم عليها، وفور إزالتها يتحسن الشخص.