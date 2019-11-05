شكرا لقرائتكم خبر عن الممنوع والمسموح به فى قائمة أطعمة مرضى البواسير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإصابة بالبواسير من الأمور الصعبة التي يتعرض لها الكثيرون، ويتطلب منهم تناول بعض الأطعمة والابتعاد عن بعض الاطعمة وذلك للحفاظ علي صحتهم، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي الأطعمة الممنوعة والمسموحة لمريض البواسير وذلك وفقا لموقع " webmed".

ويتعرض البعض للإصابة بالبواسير نتيجة للضغط على الأوعية الدموية المتواجدة في فتحة الشرج، ولا شك أن الإصابة بالإمساك هي أبرز الأسباب المؤدية لهذا الأمر، وهذا هو السبب الذي يجعل الأطباء ينصحون بتناول بعض الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في تجنب الإصابة بالإمساك، كالإكثار من تناول الخضروات كالخيار والخس والسبانخ والجرجير فجميعها خضروات تساهم بشكل كبير تسهيل حركة الأمعاء وتقلل فرص الإصابة بمشاكل في المعدة وتجنبك الإصابة بالإمساك والانتفاخ.

ونصحت العديد من الدراسات الطبية الحديثة علي ضرورة تناول الزبادي لمرض البواسير، لأنه يحتوي علي بكتريا نافعة تساهم بشكل كبير في زيادة عمل القولون وتمنع الإصابة بالإمساك، وكذلك تناول الماء فهي تقلل من الاضطرابات الهضمية والعسر الهضمي، ولذا تناولك لها يقلل من فرص الإصابة بالإمساك.

Advertisements

ويمكن تناول البقوليات في الصباح كالفول أو العدس أو الحمص، فهي أطعمة تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالإمساك، كما نصح التقرير بضرورة تناول قرع العسل، لأنه من الأطعمة الهامة لك ولصحتك ولذا لا تتردد في تناولك له.

وحذر التقرير من تناول الأطعمة الحارة، والبطاطس والتفاح والجزر والأرز، لأنها أطعمة تزيد من فرص الإصابة بالإمساك وهذا الأمر يعد مرفوضا خلال فترة العلاج.