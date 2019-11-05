طريقة إعداد وتحضير مشروب الكاسترد الساخن بالكراميل



مقادير مشروب الكاسترد الساخن بالكراميل

- حليب بودرة : كوب

- بودرة الكاسترد الجاهزة : ربع كوب

- : لتر ونصف

- سكر : 3 ملاعق كبيرة

- كراميل : 3 ملاعق كبيرة (جاهز / للتزيين) طريقة تحضير مشروب الكاسترد الساخن بالكراميل اخلطي الماء مع السكر والحليب البودرة وبودرة الكاسترد في قدر على حرارة متوسطة مع الاستمرار بالتحريك حتى يذوب المزيج.

اتركي الخليط حتى يغلي ثم ازيليه عن النار.

صبي المشروب في أكواب وزينيه بصوص الكراميل الجاهز وقدميه ساخناً. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سموذي التوت بحليب اللوز تعرفي علي طريقة إعداد بطاطس مهروسة بالحليب

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