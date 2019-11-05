طريقة إعداد وتحضير مشروب الكاكاو الساخن بالقرفة



مقادير مشروب الكاكاو الساخن بالقرفة

- حليب : 4 اكواب

- القرفة : عود

- الشوكولاتة : نصف كوب (مفرومة)

طريقة تحضير مشروب الكاكاو الساخن بالقرفة 1. ضعي الحليب في قدر على النار مع عود القرفة حتى يبدأ بالغليان. 2. أضيفي الشوكولاتة المفرومة وخففي النار واتركيها حتى تذوب تماماً دون تحريك. 3. عند ذوبان الشوكولاتة حركي المزيج حتى يتجانس ثم أطفئي النار. Advertisements 4. اسكبي المزيج في الأكواب وقدميه ساخناً. قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سموذي التوت بحليب اللوز تعرفي علي طريقة إعداد بطاطس مهروسة بالحليب

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