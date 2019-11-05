طريقة إعداد وتحضير مشروب كاسترد ساخن

القاهرة – لايف ستايل

مقادير مشروب كاسترد ساخن

- حليب بودرة : كوب

- هيل : 2 ملعقة صغيرة

- بودرة الكاسترد الجاهزة : ربع كوب

- سكر : كوب

- الزعفران : ربع ملعقة صغيرة

- الماء : لتر ونصف

طريقة تحضير مشروب كاسترد ساخن 1. في قدر على حرارة متوسطة، ضعي الماء، ثم أضيفي الحليب، السكر، الكاسترد، ‏ الزعفران والهيل.‏ ‏2. حرّكي المكونات بواسطة مضرب يدوي حتى تحصلي على مزيج متجانس.‏ ‏3. عندما يغلي المزيج، أطفئي النار وارفعي القدر.‏ Advertisements ‏4. اسكبي شراب الكاسترد في الكاسات وقدّميه ساخناً.‏ قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سموذي التوت بحليب اللوز تعرفي علي طريقة إعداد بطاطس مهروسة بالحليب

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