طريقة إعداد وتحضير مشروب الشوكولاتة البيضاء الساخن

القاهرة – لايف ستايل
مقادير مشروب الشوكولاتة البيضاء الساخن
- حليب : 4 اكواب (سائل)
- الشوكولاتة البيضاء : كوب (نوع ممتاز، مُقطَّعة إلى قطع صغيرة)
- مستخلص الفانيليا : ملعقة صغيرة
- ملح : رشّة (اختياري)
- مارشميلو : حسب الرغبة (وكريما الخفق، ورقائق الشوكولاتة البيضاء / للتزيين)
طريقة تحضير مشروب الشوكولاتة البيضاء الساخن
1. يُصبُّ الحليب في مقلاة عميقة متوسّطة الحجم، مع قطع الشوكولاتة البيضاء ومستخلص الفانيليا والملح، في حال استخدامه. ويُحرَّك الخليط باستمرار، على حرارة متوسِّطة، وذلك حتَّى تذوب الشوكولاتة، مع ملاحظة أنَّ قوام الشراب ناعمًا، والحرص على عدم غليانه.
2. يُقدَّم الشراب على الفور، ويُزيَّن حسب الرغبة.
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