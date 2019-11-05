طريقة إعداد وتحضير شوربة الشوفان بالشعيرية

القاهرة – لايف ستايل

مقادير شوربة الشوفان بالشعيرية

- شعيرية : نصف كوب

- الشوفان : نصف كوب

- الجزر : 1 حبة (مقشر ومبشور)

- الكرفس : عود (مفروم)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- مرق دجاج : 5 اكواب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة طريقة تحضير شوربة الشوفان بالشعيرية سخني الزيت والسمن في قدر سميك على نار متوسطة.

أضيفي البصل والكرفس وقلبي لمدة 3 دقائق.

أضيفي الشعيرية وحمريها لمدة 4 دقائق.

أضيفي الملح والجزر والفلفل الأسود وقلبي لمدة 3 دقائق أخرى.

أضيفي مرق الدجاج واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 20 دقيقة حتى تنضج الشعيرية.

أضيفي الشوفان واتركي المزيج لمدة 15 دقيقة إضافية.

اسكبي الشوربة في أطباق وقدميها ساخنة. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة تحضير وإعداد كيك دقيق الشوفان المميز تعرفي علي طريقة تحضير وافل الشوفان والعسل

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