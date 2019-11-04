انطلاق مؤتمر ومعرض دبي لأمراض الأذن الأربعاء

تنطلق في دبي، الأربعاء، فعاليات الدورة الـ7 من مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن والأعصاب، بمشاركة أكثر من 500 مشارك وزائر من 28 دولة حول العالم.

ويعد المؤتمر الحدث المتخصص الوحيد في مجال طب وجراحة الأذن على مستوى المنطقة، ويقام سنويا بتنظيم من شركة "إندكس" للمؤتمرات والمعارض العضو في "إندكس القابضة " بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية.

إلى جانب عدد من الجهات الإقليمية والدولية منها الجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة وجمعية طب الأنف والأذن والحنجرة في نيبال وبرعاية عدد من الشركات المتخصصة.

وتشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر 20 شركة رائدة في مجال طب الأنف والأذن والحنجرة تعرض خدماتها وأجهزتها الطبية ذات التقنيات الحديثة.

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وتستمر الفعاليات، التي تقام تحت رعاية عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، لمدة 3 أيام، وتبحث آخر التطورات وأحدث ما توصل إليه الطب من علاجات وتقنيات تخصص علم السمعيات، وذلك بمشاركة نخبة من أطباء أمراض الأذن والأنف والحنجرة ومتخصصي أعصاب الأذن والسمع والتوازن.

وتضم أجندة المؤتمر ورشتي عمل و11 جلسة علمية بمشاركة 46 محاضرا وخبيرا من داخل دولة الإمارات وخارجها.

ويسلط الضوء على مواضيع وبحوث علمية مختصة في مرض الالتهاب المزمن في الأذن الوسطى واضطرابات العصب الوجهي وعملية ترميم طبلة الأذن وجراحة عظمة الركاب ورأب العظيمات السمعية وأمراض الدوار وفقدان السمع وجراحة قناة "استاكيوس" وطنين الأذن وجراحة قاعدة الجمجمة وعمليات زراعة قوقعة الأذن وزرع المعينات السمعية وغيرها.

ويطرح المؤتمر لأول مرة عدة موضوعات منها فقدان التوازن لدى الأطفال والتقنيات الجراحية الحديثة لعمليات زراعة القوقعة، فضلا عن جلسة حوارية حول "مستقبل الأجهزة السمعية القابلة للزرع ".

وعلى هامش المؤتمر تعقد ورش عمل متخصصة تستمر على مدار يومين متتالين وتهدف إلى تحسين مهارات وخبرات الأطباء المشاركين، حيث تتضمن تقديم التدريب العملي الأساسي والمتقدم لجراحة الجيوب الأنفية بالمناظير وجراحة الأذن الوسطى وذلك باستخدام أعضاء بشرية، في ورشة تدور حول وظيفة الجهاز الدهليزي من الأذن الداخلية المسؤول عن توازن الجسم.

ويمنح المؤتمر المشاركين في فعالياته 49 ساعة علمية معتمدة من سلطة مدينة دبي الطبية.