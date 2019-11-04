خام مربان أبوظبي إلى الأسواق العالمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الإثنين، أن المجلس الأعلى للبترول الإماراتي اعتمد قرار تداول خام مربان أبوظبي الذي يعد أبرز منتجاتها من النفط الخام، بعقود مستقبلية في بورصة عالمية.
وقالت الشركة، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر: "القرار يسهم في زيادة الربحية والعائد الاقتصادي لأدنوك وعملائها وتعزيز دور الإمارات في قطاع النفط العالمي".
وأضافت: "المجلس الأعلى للبترول أعلن عن اكتشاف وإضافة احتياطيات هيدروكربونية جديدة تقدر بـ7 مليارات برميل من النفط الخام، و58 تريليون قدم مكعب قياسية من الغاز التقليدي، وموارد غاز غير تقليدية قابلة للاستخلاص تقدر بـ160 تريليون قدم مكعب قياسية".
وأثنى المجلس الأعلى للبترول على الأداء المالي والفني المميز لشركة أدنوك رغم تقلبات السوق.
كما أشاد بالجهود التي تبذلها الشركة لتطوير وتحديث مختلف أعمالها بهدف زيادة الربحية والعائد الاقتصادي من أصولها وأعمالها.
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