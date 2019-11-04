صحة ورشاقة

إيفرتون يكشف تفاصيل الإصابة المروعة لأندريه جوميز

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله -

العين - محمود حمدي

الإثنين 2019/11/4 01:45 م بتوقيت أبوظبي

أندريه جوميز لاعب إيفرتون

كشف نادي إيفرتون الإنجليزي تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعبه البرتغالي أندريه جوميز خلال مواجهة توتنهام، الأحد، في الجولة الـ11 من الممتاز التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتعرض النجم البرتغالي لإصابة مروعة في قدمه اليمنى بالدقيقة 77 من عمر المباراة، بعد تدخل عنيف من الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام الذي حصل على بطاقة حمراء بسبب التدخل.

وأصدر نادي إيفرتون عبر موقعه الرسمي بيانا قال فيه: "سيخضع أندريه جوميز لعملية جراحية، الإثنين، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مواجهة توتنهام". 

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وأضاف البيان "جوميز تعرض للإصابة في الشوط الثاني من المباراة، وتم نقله إلى المستشفى، حيث خضع لفحوص طبية تؤكد معاناته من كسر وخلع في الكاحل الأيمن".

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وكان الجهاز الطبي لفريق إيفرتون قد دخل إلى الملعب بشكل سريع للغاية من أجل إنقاذ جوميز الذي لم يستطع تحمل الألم، وسط أجواء من الرعب والتوتر بملعب جوديسون بارك.

ودخل سون هيونج مين، لاعب توتنهام، في نوبة بكاء بعد رؤيته حجم الإصابة التي تسبب فيها لجوميز الذي غادر الملعب على الفور للخضوع للفحوص الطبية.

يذكر أن جوميز قد انضم لصفوف إيفرتون في صيف 2018 قادما من الإسباني على سبيل الإعارة، قبل أن يتم الانتقال بشكل نهائي في الصيف الماضي.

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