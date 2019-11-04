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شكرا لقرائتكم خبر عن «فيس بوك» يجري تغييرًا جذريًا في هويته البصرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرت عملاق التواصل الاجتماعي، فيس بوك، الاثنين، تغييرًا جذريًا في هويتها المرئية، إذ ترغب الشركة في توضيح من أين تأتي هذه التطبيقات بدلاً من جعلها تعمل ككيانات منفصلة تمامًا، من خلال جعل العلامة التجارية لشركتها أكثر وضوحًا، يرسل Facebook رسالة مفادها أن تطبيقاته متصلة.
وبدأت الشركة في وقت سابق من هذا العام عندما أضافت العلامة التجارية لفيس بوك إلى تطبيقاتها الأخرى.
وقال مارك زوكربيرج في منشور اليوم على صفحته، «عندما بدأت Facebook قبل 15 عامًا، لم يكن لدي أي فكرة عن أنه سيتضمن في النهاية Messenger وInstagram وWhatsApp وOculus وWorkplace والمزيد. كثير من الناس لا يعرفون أننا نبني هذه المنتجات أو أن فرقنا تعمل غالبًا معًا، لكننا نعتقد أنه يجب على الناس أن تعرف، لأنه من المهم أن يعرف الأشخاص من يقف وراء المنتجات التي يستخدمونها.»
وأضاف:«نعرض اليوم شعار الشركة الجديد ليكون أكثر وضوحًا حول التطبيقات والتقنيات التي تأتي من Facebook.»
وفقًا لاستطلاع عام 2018، فإن 57٪ من الأمريكيين لا يعرفون حتى أن Instagram مملوك لـ Facebook، وأظهر آخر أن 50٪ منهم لا يعرفون أن الشركة تمتلك WhatsApp، لذلك ربما يكون من الجيد أن يقوم Facebook بتوضيح دوره.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.