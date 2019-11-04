طريقة إعداد وتحضير شوربة الشوفان بالذرة والحليب

القاهرة – لايف ستايل

مقادير شوربة الشوفان بالذرة والحليب

- مرق خضار : 5 اكواب (أو الدجاج)

- حليب بودرة : 6 ملاعق كبيرة

- الشوفان : نصف كوب

- الذرة : علبة (مغسولة ومصفاة)

- الثوم : فص (مهروس)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة طريقة تحضير شوربة الشوفان بالذرة والحليب 1. سخّني الزيت في قدرٍ على النار ثمّ أضيفي الثوم والبصل. 2. قلّبي المكونات لخمس دقائق ثمّ أضيفي المرق، الحليب، الشوفان ونصف كمية الذرة. 3. حرّكي المكونات جيّداً حتى تجانسها ثمّ نكّهي بالملح والفلفل. 4. غطّي القدر واتركي الشوربة على نار هادئة. Advertisements 5. اطحني الحساء في الخلاط الكهربائي ثمّ أعيديه للقدر وأضيفي باقي كمية الذرة وسخّنيه. 6. قدميها ساخنة إلى جانب الخبز المحمص حسب الرغبة. قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة تحضير وإعداد كيك دقيق الشوفان المميز تعرفي علي طريقة تحضير وافل الشوفان والعسل

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