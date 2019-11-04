طريقة إعداد وتحضير شوربة الشوفان بالخضار

القاهرة – لايف ستايل

مقادير شوربة الشوفان بالخضار

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 2 حبة (مفروم)

- الكرفس : 2 عود (مفروم)

- البطاطس : 4 حبات (مقشرة ومفرومة مكعبات صغيرة)

- الجزر : 2 حبة (مقشر ومفروم مكعبات صغيرة)

- الثوم : فصّان (مفروم)

- الشوفان : ربع كوب

- طماطم : علبتين (مفرومة)

- مرق خضار : لتر ونصف (أو مرق الدجاج بحسب الرغبة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة طريقة تحضير شوربة الشوفان بالخضار 1. سخني الزيت في قدر عميق وسميك على نار متوسطة. 2. أضيفي البصل والكرفس والثوم وقلبي لمدة 5 دقائق حتى تطرى المكونات. 3. أضيفي الجزر والبطاطس وقلبي لمدة 5 دقائق أخرى. 4. أضيفي الشوفان وحركي. Advertisements 5. ضعي الطماطم فوق المزيج والمرق واتركي القدر على نار منخفضة لمدة 30 دقائق حتى تنضج الخضراوات. 6. اسكبي الشوربة في أطباق وقدميها ساخنة. قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة تحضير وإعداد كيك دقيق الشوفان المميز تعرفي علي طريقة تحضير وافل الشوفان والعسل

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