6 أطعمة غنية بفيتامين C عليك تناولها في الشتاء

سواء كنت تستهلكه في صورة مكملات أو عصائر أو شاي، فإن فيتامين (C) يعد وسيلة فعالة وطبيعية لعلاج البرد والإنفلونزا.

يبقي فيتامين C أجسامنا قوية ويحارب البكتيريا المسؤولة عن البرد، ويحافظ على صحة العظام والعضلات والأوعية الدموية.

فيما يلي 6 أغذية غنية بفيتامين C، يُنصح بتناولها للوقاية من نزلات البرد في الشتاء:

1. ثمار الحمضيات

ثمار تحتوي على نسبة عالية من الماء وهي غنية بفيتامين C. على سبيل المثال، سيوفر لك 100 غرام من البرتقال أو الليمون حوالي 53 ملغ من فيتامين C.

２- ثمار البابايا

هذه الفاكهة غنية بفيتامين C، ويمكن لتناول نصف كوب من عصيرها يومياً تلبية حاجة الجسم من الفيتامين.

3- الطماطم

تستخدم الطماطم في جميع أنواع مستحضرات الطعام تقريباً، ولكن قد لا يعلم الكثيرون بأن الطماطم تحتوي على كميات كبيرة من فيتامين C، لذا يُنصح بتناول الطماطم بشكل منتظم لتقوية الجهاز المناعي والوقاية من نزلات البرد.

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4- الخضروات الورقية

يعتبر الكرنب، والقرنبيط، واللفت وغيرها من الخضروات الورقية مصدراً غنياً بفيتامين C.

5- الفلفل

جميع أصناف الفليفلة الحلوة غنية بفيتامين C. والجزء الأفضل هو أن هذه الخضروات متعددة الاستعمالات وتدخل في الكثير من الوجبات.

6- الكيوي

هذه الفاكهة تساعد في الحفاظ على حماية جسمك من نزلات البرد وتغير الطقس. ووفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن 100 ملغ من فاكهة الكيوي ستمنحك 74.7 غراماً من فيتامين C.

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