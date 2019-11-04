اختبار بصيلات الشعر يساعد على تشخيص الفصام

يزعم العلماء بأنه قد يكون من الممكن اكتشاف مرض انفصام الشخصية يوماً ما عن طريق اختبار شعر الإنسان لمعرفة مستويات إنزيم معين فيه.

وتظهر اختبارات أجراها علماء يابانيون، بأن المرضى الذين يعانون من انفصام الشخصية الذي يطلق عليه علمياً اسم "تشيزوفرينيا"، لديهم مستويات أعلى بكثير من إنزيم "إم بي إس تي"، مقارنة بالأشخاص الأصحاء.

ويقول الفريق الياباني إن البحث عن مستويات الإنزيم في الشعر يمكن أن يساعد في اكتشاف الحالة قبل أن يعاني المريض من أعراض انفصام الشخصية بوقت كافٍ.

وقد قام فريق البحث بتحليل بصيلات شعر 300 شخص، نصفهم مصاب بالفصام، وأظهرت النتائج بأن نسبة أنزيم "إم بي إس تي" مرتفعة بشكل ملحوظ لدى مرضى الفصام مقارنة مع الأشخاص الأصحاء.

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يذكر بأن أعراض الفصام الذي يصيب الآلاف في العالم سنوياً، تشمل الهلوسة وضعف مشاعر المتعة لدى ممارسة أي نشاط وصعوبة التركيز أو الاهتمام، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل أونلاين البريطانية.

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