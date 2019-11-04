نعل ذكي لاكتشاف قروح القدمين

ابتكر العلماء نعلاً ذكياً يمكن ارتداؤه يومياً، قادر على اكتشاف قروح القدمين قبل أسابيع من ظهورها.

ويأمل الباحثون أن تساعد النعال الذكية في تقليل عدد عمليات البتر بسبب مرض السكري، بعد قروح القدم التي لا تلتئم.

وتحتوي النعال الجديدة عالية التقنية، والتي يبلغ سمكها ملليمترات فقط، على ثمانية أجهزة استشعار صغيرة، لقياس الضغط على مناطق مختلفة من باطن القدمين.

وعندما يكون هناك الكثير من الضغط على سبيل المثال، من المشي بعيداً أو الوقوف في وضعية واحدة لفترة طويلة يتقلص تدفق الدم، ما يؤدي إلى حرمان الأنسجة من الأكسجين، ويزيد فرصة الإًصابة بجرح صغير يتطور إلى قرحة.

وتكتشف المستشعرات الضغط الزائد وتنقل تحذيراً، من خلال أداة مثبتة أعلى الحذاء، إلى ساعة "ذكية"

المريض.

Advertisements

ويمكن للمريض بعد ذلك العمل لمنع تشكيل القرحة، بنقل الوزن إلى جزء آخر من القدم، أو المشي لنشر الحمل، أو الجلوس لمدة خمس إلى عشر دقائق للسماح بإعادة تدفق الدم إلى المنطقة المهددة، حسب ديلي ميل البريطانية.

قد يهمك ايضاً:

تعرفي على أهم الخطوات والخلطات الطبيعية للعناية بالقدمين

الأسبرين والملح للقضاء على خشونة القدمين