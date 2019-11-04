القاهرة – لايف ستايل
ابتكر العلماء نعلاً ذكياً يمكن ارتداؤه يومياً، قادر على اكتشاف قروح القدمين قبل أسابيع من ظهورها.
ويأمل الباحثون أن تساعد النعال الذكية في تقليل عدد عمليات البتر بسبب مرض السكري، بعد قروح القدم التي لا تلتئم.
وتحتوي النعال الجديدة عالية التقنية، والتي يبلغ سمكها ملليمترات فقط، على ثمانية أجهزة استشعار صغيرة، لقياس الضغط على مناطق مختلفة من باطن القدمين.
وعندما يكون هناك الكثير من الضغط على سبيل المثال، من المشي بعيداً أو الوقوف في وضعية واحدة لفترة طويلة يتقلص تدفق الدم، ما يؤدي إلى حرمان الأنسجة من الأكسجين، ويزيد فرصة الإًصابة بجرح صغير يتطور إلى قرحة.
وتكتشف المستشعرات الضغط الزائد وتنقل تحذيراً، من خلال أداة مثبتة أعلى الحذاء، إلى ساعة "ذكية"
المريض.
ويمكن للمريض بعد ذلك العمل لمنع تشكيل القرحة، بنقل الوزن إلى جزء آخر من القدم، أو المشي لنشر الحمل، أو الجلوس لمدة خمس إلى عشر دقائق للسماح بإعادة تدفق الدم إلى المنطقة المهددة، حسب ديلي ميل البريطانية.
قد يهمك ايضاً:
تعرفي على أهم الخطوات والخلطات الطبيعية للعناية بالقدمين
الأسبرين والملح للقضاء على خشونة القدمين
كانت هذه تفاصيل خبر نعل ذكي لاكتشاف قروح القدمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.