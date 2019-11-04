البحرين تصدر بياناً بشأن جرثومة السلمانية

نفت وزارة الصحة في مملكة البحرين جميع ما يتم تداوله بشأن ما يسمى جرثومة السلمانية، مؤكدة أن الأمر لا يستدعي الاستنفار والتهويل.

وأكدت استشارية الأمراض المعدية ورئيسة قسم مكافحة العدوى في المملكة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية، أنه "بناء على إحصائيات قسم الأحياء الدقيقة المختبرية في مجمع السلمانية الطبي "لم يتم رصد أي جرثومة جديدة في هذا العام أو الأعوام السابقة، وما يتم رصده في المجمع هي نفس الجراثيم المعروفة في جميع أنحاء العالم بنفس المعدلات".

وأكدت "عدم وجود أي نوع من الجراثيم تم رصدها في أجهزة التكييف، وهناك تقييم دوري ومراقبة لنظام التكييف في السلمانية من قبل قسم الهندسة والصيانة حسب المعايير العالمية الموصى بها، كما أن وحدات العناية الحرجة في المجمع تخضع بأكملها لنظام تهوية خاص منفصل عن بقية المجمع لضمان سلامة المرضى المنومين في تلك الوحدات".

ودعت رئيسة قسم مكافحة العدوى الجميع، إلى الرجوع للمصادر الرسمية بشأن ما ينشر من أخبار، مبينة أن وحدة مكافحة العدوى تتواصل بشكل مستمر مع المركز الخليجي لمكافحة العدوى، لمتابعة المستجدات في مجال مكافحة العدوى على الصعيدين الإقليمي والعالمي، كذلك هناك تنسيق وتواصل مستمر بين الوحدة وإدارة الصحة العامة بالوزارة، ويتم العمل على تحديث السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة العدوى والتأكد من تماشيها مع آخر المستجدات والمعايير العالمية.

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