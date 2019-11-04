شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان الغدد الليمفاوية خطر يهدد الأطفال والمراهقين.. اعرف أنواعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الغدد الليمفاوية الخارجي هو مصطلح عام للسرطانات التي تبدأ في الجهاز اللمفاوي وهى الأنسجة والأعضاء التي تنتج وتخزن وتحمل خلايا الدم البيضاء التي تكافح العدوى،وفقا لما ذكره موقع " medicalnewstoday".

يوجد نوعان رئيسيان من سرطان الغدد الليمفاوية هما ليمفوما هودجكين ، الذى ينتشر بطريقة منظمة من مجموعة من الغدد الليمفاوية إلى أخر ، والثانى ليمفوما اللاهودجكين والذى تنتشر عبر الجهاز اللمفاوي بطريقة غير منظمة.

ليمفوما هودجكين وسرطان الغدد الليمفاوية غير هودجكين يمكن أن تحدث في الأطفال والمراهقين والبالغين.

ما الذي يسبب سرطان الغدد الليمفاوية؟

ليمفوما اللاهودجكين تصبح أكثر شيوعًا مع تقدم العمر، على عكس معظم أنواع السرطان ، فإن معدلات سرطان الغدد الليمفاوية في هودجكين هي الأعلى بين المراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 39 سنة ومرة ​​أخرى بين كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 75 عامًا أو أكبر. والرجال أكثر عرضة من النساء للإصابة بسرطان الغدد اللمفاوية.

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لا يفهم العلماء تمامًا جميع أسباب سرطان الغدد الليمفاوية، لكن الأبحاث وجدت العديد من الروابط. فمثلا أظهرت الأبحاث أن الأشخاص المصابين بفيروس العوز المناعي البشري (HIV) يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض الأورام اللمفاوية.

فيروسات أخرى ، مثل فيروس الخلايا اللمفاوية البشرية الخارجية و Epstein Barr virus ،تم ربطها بأنواع معينة من سرطان الغدد الليمفاوية.

الأشخاص المعرضون لمستويات عالية من الإشعاعات المؤينة يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض ليمفوما اللاهودجكين.

أعراض سرطان الغدد الليمفاوية

أعراض سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين والأورام اللمفاوية غير هودجكين تشمل الغدد الليمفاوية تورم ، وخاصة في جزء من الجسم حيث يبدأ سرطان الغدد الليمفاوية في النمو، تشمل الأعراض الأخرى الحمى والتعرق الليلي والشعور بالتعب وفقدان الوزن.