- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تقليل كميات الطعام فى سن مبكر يحسن الصحة ويطيل العمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقليل كميات الطعام والحد منها يساعد على تحسين الصحة في سن الشيخوخة وإطالة عمر المريض.
ويجب تحديد نمط استهلاك النظام الغذائي في وقت مبكر من العمر من أجل تحسين الصحة والحماية من الشيخوخة المكبرة، وفقا لدراسة نشرت في مجلة "Nature Metabolism".
وأظهر الباحثون من خلال التجارب أن الفئران أصحبت أكثر صحة إذا بدأت في الحد من تناول الطعام مبكرًا ، وتناولوا كميات أقل من الطعام قبل تقدمهم في العمر، حيث خلصت الدراسة إلى أن السلوك الصحي في وقت مبكر من الحياة يعمل على تحسين الصحة في سن الشيخوخة وإطالة العمر.
الباحثون في مجال الشيخوخة أكدوا على ضرورة تناول كميات أقل وصحية من الطعام، لكن متى يجب عليك البدء وهل يكفي إذا تمكنت فقط من القيام بذلك لفترة قصيرة؟
لتحقيق ذلك، قام باحثون من معهد ماكس بلانك لبيولوجيا الشيخوخة ، في دراسة على الحيوانات، حيث وضعت الفئران الصغار والكبار على نظام غذائي بدرجات متفاوتة.
وأثبتت التجارب أنه يمكن للفئران العيش لفترة أطول وتكون أكثر صحة في سن الشيخوخة إذا تم إعطاؤها كمية أقل من الطعام بنسبة 40 % بعد بلوغها سن الرشد من الحيوانات المسموح لها بتناول الطعام بقدر ما تريد.
فعندما يُسمح للفئران بتناول الطعام بقدر ما يحلو لها بعد فترة من تناول الطعام المنخفض، فليس لديهم حماية طويلة الأجل ، لذلك يجب أن يكون تناول الطعام المخفض مستدامًا حتى تجني الفئران الفوائد، لذلك يجب أن يكون تناول الطعام المتناقص مبكراً وأن يستمر حتى نهاية حياتهم ليكون له آثار إيجابية على الصحة في الشيخوخة.
كانت هذه تفاصيل خبر تقليل كميات الطعام فى سن مبكر يحسن الصحة ويطيل العمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.