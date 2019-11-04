شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح لتجنب الإصابة بالسالمونيلا الناتجة عن لحم البقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها،" CDC "، أن لحوم البقر المفروم الغير مطهى تسبب فى انتشار عدوى السالمونيلا، يقوم مركز السيطرة على الأمراض، وكذلك مصلحة سلامة الأغذية وفحصها في وزارة الزراعة الأمريكية، بالتحقيق في تفشي عدوى السالمونيلا في "دبلن" بإيرلندا من عدوى مرتبطة بمرض اللحم المفروم، تم الإبلاغ عن 10 أشخاص مصابين من 6 ولايات.



لحم البقر الغير مطهى

وقال التقرير، إن الأمراض في هذه الفاشية أكثر حدة مما كان متوقعا في السالمونيلا، تم نقل ثمانية مرضى إلى المستشفى، بما في ذلك وفاة واحدة، معدل العلاج في المستشفيات عادة حوالي 20%.

تشير المقابلات التي أجريت مع المرضى، والأدلة المخبرية إلى أن اللحم المفروم يمثل مصدرًا محتملًا لهذا المرض، لم يتم تحديد مورد واحد مشترك.



لحم البقر المفروم وعدوى السالمونيلا

لا تنصح CDC المستهلكين بالتوقف عن تناول اللحم المفروم المطبوخ جيدًا، أو توقف تجار التجزئة عن بيع اللحم المفروم، هذا التحقيق مستمر، وسيوفر مركز السيطرة على الأمراض تحديثات عند توفر مزيد من المعلومات.

سلامة الأغذية بمركز السيطرة على الأمراض يقدم بعض النصائح لتجنب الإصابة:

أولا: لا تأكل اللحم المفروم غير المطهو ​​جيدًا.

ثانيا: ابق اللحوم النيئة منفصلة عن الأطعمة التي لن يتم طهيها قبل الأكل.

ثالثا: يتم طهى اللحم المفروم على درجة حرارة داخلية تبلغ 160 درجة فهرنهايت.

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رابعا: استخدم مقياس حرارة الطعام للتأكد من وصول اللحوم إلى درجة الحرارة الداخلية الآمنة.

خامسا: اطلب أن يتم طهي الهامبرجر، وخليط اللحم البقري على درجة حرارة 160 درجة فهرنهايت عند الطلب في مطعم.

سادسا: اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل بعد لمس اللحوم النيئة.

سابعا: اغسل العناصر التي تلامست مع اللحم المفروم، مثل الأواني، والأطباق، ولوحات التقطيع، بالماء الساخن والصابون أو في غسالة الصحون.

ثامنا: قم بتبريد أو تجميد اللحم المفروم النيئة في غضون ساعتين بعد الشراء.



السلاكمونيلا الناتجة عن لحم البقر المفروم

أعراض الاصابة بالسالمونيلا

يصاب معظم المصابين بعدوى السالمونيلا بالإسهال والحمى وتشنجات المعدة، بعد 12 إلى 72 ساعة من تعرضهم للبكتيريا، عادة ما يستمر المرض من 4 إلى 7 أيام، في بعض الناس، قد يكون المرض شديدًا إلى درجة أن المريض بحاجة إلى دخول المستشفى.

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات والبالغين من العمر 65 عامًا وما فوق، والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد.