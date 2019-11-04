شرب الشاي على معدة فارغة.. احذري مخاطره غير المتوقعة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كثيرون لا يستطيعون القيام بأعمالهم على أكمل وجه إلا بعد شرب قهوتهم الصباحية، فيما آخرون يستبدلونها بشرب الشاي الساخن، كعادة يومية، لا يتخلّون عنها، حتى لو على معدة فارغة، أو لو كانت تلك العادة سيئة وأكثرها تدميرًا للصحة، وفق أخصائية التغذية ناديا أبو زيدية.

فلماذا شرب الشاي على الريق ضارّ؟

شرب الشاي على معدة فارغة، كما توضح أبو زيدية، يساعد على زيادة مستوى الحموضة في الجسم، ويعمل على تعطيل نظام التمثيل الغذائي، لعدم توازن المواد الحمضية والقلوية في المعدة؛ ما قد يسبب المزيد من المتاعب للجسم.

ويؤدي أيضًا إلى تآكل "مينا" الأسنان؛ لأن البكتيريا في الفم تفكك السكر؛ ما يسبب زيادة في مستويات الأحماض في الفم التي بدورها تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان.

ويحدث الأسوأ عندما يشربه الشخص في الصباح بعد قضاء ساعات نوم طويلة، فيزيل الشاي الماء الذي في جسمه ويسبب له جفافًا مفرطًا يؤثر على أنشطة العصارة الصفراء في المعدة، وبالتالي يسبب حالة من الغثيان والعصبية، إلى جانب التسبب بالانتفاخ والتقليل من الشهية. أما الكافيين في الشاي فيسبب شعورًا غير مريح قبل وجبة الإفطار.

ولمن يعانون من مشكلات فقر الدم، نصحتهم أبو زيدية الامتناع عن شرب الشاي على معدة فارغة؛ لأنه يقلل من معدلات امتصاص الحديد في الجسم من مصادر الغذاء الأخرى التي ستدخل المعدة لاحقًا.

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أفضل وقت لشرب الشاي

لأن شُرب الشاي بعد الأكل مباشرة يضعف قدرة المعدة على امتصاص الحديد والبروتين الموجود بالطعام، يفضّل شربه بعد ساعة أو ساعتين من تناول الوجبة، خصوصًا في الوجبات المحتوية على البقوليات والخضراوات والحبوب واللحوم، ليكون الجسم قد أتمّ عملية الهضم، بحسب أبو زيدية.

كما أن عملية غلي الشاي تؤثر على مضادات الأكسدة الموجودة فيه، فيسبب عسرًا في الهضم، ويقلل من امتصاص البروتينات في الطعام، ويُنتج مواد ضارة جدًا مثل البيروكسيدات التي تضر الكبد والكليتين والأغشية المخاطية للقناة الهضمية، لذلك، ينبغي شرب الشاي من خلال إضافة ماء مغلي عليه مباشرة دون غليه أبدًا.

وأخيرًا، يُفضل تناول الشاي الورقي بدلاً من الجاهز، ومن دون استخدام المحلِّيات الصناعية، مع استبدال الشاي الأسود بالأخضر لكونه أفضل أنواع الشاي وأكثره فائدة للصحة، وفق أبو زيدية.