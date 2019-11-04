تعرفي علي كيفية التعامل مع الزوج اللامُبالي

أكثر ما تحتاجه المرأة من شريك عمرها «الاهتمام»، الذي هو بالنسبة لها إكسير الحياة الزوجية وسر استمرارها، وما أجمل أن يأتي الاهتمام دون طلب، فعندما تشعر الزوجة باهتمام زوجها بها فهذا يزيد من ثقتها بنفسها ويجعلها تشعر بالسعادة، في حين يؤدي الإهمال إلى حدوث مشاكل زوجية بينهما.



التقي الاستشارية الاجتماعية الأسرية دينا زياد صبري، لتحدثنا حول كيفية التعامل مع الزوج اللامُبالي.

«الخرس الزوجي» نتيجة الإهمال!

أكدت دينا صبري أن الدافع وراء الكثير من المشاكل التي ترد إلى عيادات الطب النفسي تتعلق بإهمال الزوج لمشاعر زوجته وبروده العاطفي، ومنه يترتب الخرس الزوجي الذي يُخيم على أجواء المنزل بصورة تُفاقِم من صعوبة العيش المشترك بينهما كزوجين طبيعيين.

• من هو الزوج اللامبالي؟

1. هو الزوج الذي لا يهتم لا بزوجته ولا ببيته، حيت لا يشبع زوجته عاطفياً ولا جنسياً ولا من ناحية الاهتمام بها وبمظهرها وبحاجياتها.

2. هو رجل ليس مستعداً لتكوين أسرة ناجحة، فهو يعيش حياة زوجية من دون تحمل المسؤوليات والالتزامات تجاه زوجته وأولاده.

3. يستمر الزوج اللامُبالي بأسلوب حياة العزوبية، وكأنه لم يتزوج ولا يوجد لديه أي روابط وواجبات أساسية في حياته.

• أسباب جعلت من الزوج رجلاً غير مبالٍ:

1. نشأته كطفل وحيد ومدلل عند أبويه في الصغر، وتعلمه في طفولته بأن يهتم بنفسه، فأصبح أنانياً لا يعرف إلا أن يأخذ ولا يفهم بأن الدنيا أخذ وعطاء.

2. نشأ معتمداً على أهله ولم يحملوه المسؤولية وهو صغير.

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• كيفية التعامل مع الزوج اللامبالي



1. يجب على الزوجة أن تكون ناضجة وواعية في كافة تصرفاتها مع زوجها، ومصارحته بالواقع ومناقشته بدلاً من المشاجرة والصراخ.

2. عليكِ أن تكوني صبورة ودبلوماسية؛ لأنه ليس باستطاعتكِ تغيير شخصية زوجك بين يوم وآخر، لذا عليكِ المثابرة وتجربة مختلف الطرق.

3. تشجيعه على تحمل المسؤولية، كأن تضعيه في مواقف مع الأبناء من خلال تحمل كل احتياجاتهم، وحاولي إعادة ثقته بنفسه وتحميله المسؤولية بشكل متدرج مع التشجيع.

4. الثناء على صفاته الإيجابية ليشعر أنك تُقدرين هذه التصرفات.

5. هناك بعض المواقف التي تستدعي الحزم، ولا يمكن السكوت عنها أو التعامل معها بطريقة أسهل، ففي بعض الأحيان يجب أن تكون الزوجة قاسية وتشدد على آرائها وطريقة تعاملها مع زوجها وإجباره على البدء بالقيام ببعض الواجبات والمشاركة معها في تحمل المسؤوليات.

6. أشعريه باهتمامك به، فعندما يشعر الزوج بإهمال زوجته له سيحاول الانتقام منها ورد الصاع صاعين بإهماله لها، لذا أشعري زوجك بحبك له، وأحيطيه بحنانك ليتعلم شيئاً فشيئاً مبادلتك المشاعر بالمثل.

7. لا تجعليه بعيداً عن الأمور الخاصة بك وبالعائلة، تكلمي مع زوجك وأخبريه أنك بحاجة إليه، وأنك لا تستطيعين تحمل كل المسؤوليات لوحدك.

8. وأخيراً لا تنسي أن تعبري لزوجك عن مدى سعادتك باهتمامه بك وبالمنزل.

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