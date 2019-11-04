شكرا لقرائتكم خبر عن بخاخ الهيموجلوبين .. أحدث طرق العلاج لقرح القدم السكري وإنقاذها من البتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشكل قروح القدم المؤلمة التى تصيب مرضى السكرمن النوع الأول والثانى السبب الأكبر في حدوث حالات البتر على مستوى العالم.

وأخيرا كشف العلماء النقاب عن أحدث طرق لعلاج جروح القدم الخطيرة لمرضى السكر من النوع الثاني والمعروفة بالقدم السكرية وهي عبارة عن بخاخ من الهيموجلوبين يمكنه شفاء تلك الجروح الخطيرة التي تسببت في إعاقة مرضى السكري وقد ينقذ قدم المرضى من البتر أيضا.



صورة ديلى ميل عن بخاخ الهيموجلوبين

وفقا لتقرير جريدة " ديلى ميل" فأن العلاج الجديد يوفر أكسجين حيوي لتقرحات القدم المؤلمة والقرح التي يمكن أن تتفاقم لعدة أشهرأوحتى لسنوات، حيث تسرع من عملية التعافي، حيث يتعرض مرضى السكري لخطرمتزايد للإصابة بجروح مزمنة وإصابات جلدية لا تلتئم في حدود الوقت المتوقع.

عادة تتشكل قرح القدم لمرضى السكري من النوع الأول، والتى توجد عادة على قاعدة القدم وتتسبب في أضرارلا رجعة فيها للأنسجة المحيطة، مما يترك المرضى دون أي خيارسوى إزالة أصابع قدميهم أوالقدمين جراحياً.

تشيرالأرقام الرسمية إلى أنه تم إجراء أكثر من 26000 عملية بترللأطراف السفلية في إنجلترا، نتيجة المضاعفات الناجمة عن مرض السكري بين عامي 2014 و 2016 والتى ترتبط عادة بخطركبير للوفاة في غضون 5 سنوات، ويمكن أن يكون هذا بسبب العدوى أو من الضغط على الأعضاء الداخلية الأخرى أو من قلة الحركة.

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ما هو رذاذ الهيموجلوبين

يحتوي البخاخ الجديد على الهيموغلوبين، وهي مادة موجودة في خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين من الرئتين إلى كل الأنسجة في الجسم البشري.

يرتبط الهيموجلوبين بالأكسجين في الهواء المحيط، مما يساعده على الوصول إلى قاعدة الجرح، حيث يتم تطبيق الرش بعد تنظيف الجرح واستخدامه في كل مرة يتم تغييرالضمادة بها، كما أنها مناسبة للمرضى الذين يعانون من قرحة الساق الوريدية وقرحة الضغط أو الناتجة عن الجراحة.

لماذا تحدث قرح القدم في مرضى السكر

في مرضى السكري لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين، وهو هرمون يسمح للخلايا باستخدام الجلوكوز لإنتاج الطاقة، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

هذا يمكن أن يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية التي تنقل الدم في جميع أنحاء الجسم، إذا كان تدفق الدم إلى الساقين والقدمين مقيدًا نتيجة لذلك، فسوف يحرمهم من خلايا الدم البيضاء والأكسجين التي تحارب العدوى.