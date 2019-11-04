بخور الطلح السوداني لتضيق المهبل وشد الجسم للنفاس

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - بالرغم من معرفة الكثير من الشعوب للدخان في وقت مبكر، إلا أنهم لم يستفيدوا منه كما استفادت النساء في السودان، فمن المعروف أنه ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺸﺮة بشكل إﻳﺠﺎﺑﻰ، لذا فإن العروس في السودان والنساء بعد الولادة يلجأن لاستخدامه في التجميل ولحل مُعظم مشاكل البشرة، حيث يُستخدم الدخان مثل البخار فيعمل ﻋﻠﻰ إﺧﺮﺍﺝ الأملاح والسموم من الجسم وبالتالي يُعيد النضارة والنقاء للبشرة.

"الخليج 365 وطفلك" تعرفك في التقرير التالي على "خشب الطلح السوداني" وفوائده للجسم ومتى تستخدمينه.

أنواع الخشب السوداني:

خشب "الطلح": ويمتاز بلونه الفاتح ورائحته الجميلة، كما أنه يُبيض الجسم ويُنعم البشرة.

خشب "الشاف": رائحته جميلة ولكنه قد يغمق لون البشرة إلى البرونزي.

فوائد بخور خشب الطلح السوداني:

يُساعد في إنقاص الوزن من خلال تحفيز الجسم على إنتاج العرق، وبذلك يتخلص الجسم من الرطوبة والفضلات العالقة.

يُعالج العديد من الأمراض التي تُصيب المرأة في منطقة الحوض.

يُساعد في شد عضلات الجسم وخاصة عضلات الأرداف بما في ذلك عضلات المهبل، فيساعد في تضييق فتحة المهبل بعد الولادة بطريقة أمنة، خصوصاً بعد توسعتها نتيجة الولادة الطبيعية.

يُساعد على التئام الجروح، فهو يقلل من الفترة اللازمة لالتئام الجرح الناتج عن الولادة الطبيعية.

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يُساعد في إزالة الروائح غير المرغوب بها مثل: رائحة الدم عند النفاس ورائحة المهبل والأرداف الكريهة.

يُساعد على تنعيم ملمس الجلد فيصبح كالحرير.

يجعل العملية الجنسية أكثر متعة وخاصه عند النساء اللواتي حملن وولدن لأكثر من مرة، لأنه يضيق المهبل بشكل واضح.

يُعالج آلام العظام والمفاصل بعد الولادة.

خطوات إعداد وتطبيق بخور خشب الطلح:

طريقة تحضير خلطة للجسم: ملعقتين من كريم جليسوليد وملعقتين من الفازلين وملعقة من زيت اللوز الحلو وزيت السمسم، زيت الزيتون، وزيت الأطفال، وملعقتين من الكركم، اخلطيهم سوياً إلى أن تحصلي على كريم متجانس ثم امسحي جسمك به قبل التعرض مباشرة للبخور.

قبل استخدام "خشب الطلح" يُفضل غسله وتركه حتى يجف، سوف تحتاجين إلى (حطبتين) من خشب الطلح (وواحدة) من خشب الشاف إشعلي قطعتين من الفحم الطبيعي في مبخرة كبيرة تكون مصنوعة من الفخار، وضعي بداخلها الخشب وغطي كامل جسمك بحيث يتصاعد الدخان ويدخل إلى جميع مناطق الجسم، كما أنه يتم استخدامه لتضيق المهبل بالاستفادة من الدخان المتصاعد منه عند حرقه، حيث تجعل المرأة الدخان يدخل إلى منطقة المهبل بوقوفها وهي مفتوحة القدمين بحيث تكون مبخرة الطلح موجودة أسفل قدميها، ويُفضل كل (ربع ساعه) أخذ فترة راحة ليبرد الجسم ثم كرري العملية، ومدة الجلسة ساعة تقريباً، كما يجب استخدام الطلح لمدة كافية للحصول على النتائج المطلوبة بحيث لا تقل هذه المدة عن ثلاثة أشهر.

متى يُستخدم الطلح السوداني: