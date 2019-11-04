شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل لقاح لعلاج الحصبة الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحصبة الألمانية مرض فيروسى معدى ولكن يسببه فيروس مختلف عن الحصبة، فمعظم الأشخاص الذين يصابون بالحصبة الألمانية عادة ما يعانون من مرض خفيف، مع أعراض يمكن أن تشمل حمى منخفضة الدرجة ، والتهاب الحلق ، وطفح جلدي يبدأ على الوجه وينتشر إلى بقية الجسم.

قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من صداع وعين وردية وانزعاج عام قبل ظهور الطفح الجلدي، يمكن أن تتسبب الحصبة الألمانية في حدوث إجهاض أو عيوب خلقية خطيرة عند الجنين إذا كانت المرأة مصابة أثناء الحمل.

يمكن الوقاية من الحصبة الألمانية بلقاح MMR هذا يحمي من ثلاثة أمراض الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، يوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC للأطفال بتناول جرعتين من لقاح MMR ، بدءاً من الجرعة الأولى من عمر 12 إلى 15 شهرًا ، والجرعة الثانية من عمر 4 إلى 6 سنوات.

يجب منح الأطفال أيضًا بلقاح MMRV ، الذي يحمي من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والجديرى المائى ، هذا اللقاح مرخص للاستخدام فقط في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 شهرًا و 12 عامًا.

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تشخيص الحمى الالمانية

يتم تشخيص الحصبة عن طريق فحص الدم، التشخيص السريري على أساس ظهور الطفح الجلدي لا يمكن الاعتماد عليه.

الوقت بين الإصابة بالأعراض والنمو هو 16 إلى 18 يومًا بمجموعة من 14 إلى 23 يومًا.

فترة العدوى

الوقت الذي يمكن أن يصيب فيه الشخص المصاب الآخرين، قبل 7 أيام و 4 أيام على الأقل من ظهور الطفح الجلدي.