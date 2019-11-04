الصين تطرح دواء لعلاج ألزهايمر بعد 22 عاما من التجارب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد جهود بحثية استمرت 22 عامًا، وافقت مصلحة الدولة الصينية للمنتجات الطبية على طرح دواء صيني لعلاج مرض ألزهايمر في الأسواق.



وقالت المصلحة، في بيان، الإثنين، إن جامعة "أوشين" الصينية ومعهد شنغهاي للمواد الطبية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وشركة جرين فالي للأدوية قاموا بتطوير الدواء "جي في -971" لعلاج الزهايمر.

ويأتي الإعلان عن طرح هذا الدواء بعد أشهر من تطوير علماء صينيين اختبارًا جديدًا لتقييم حاسة الشم لدى الصينيين، ما قد يساعد في تشخيص وعلاج الأمراض العصبية والعقلية، خاصة أن تدهور حاسة الشم يمثل أولى الأعراض السريرية لأمراض عصبية رئيسية مثل مرض باركينسون ومرض ألزهايمر، وترتبط مشاكل حاسة الشم كذلك بأمراض أخرى مثل الفصام والاكتئاب الشديد واضطرابات عقلية أخرى.

وتشمل العلامات البيولوجية لمرض ألزهايمر تراكم لويحات لزجة وسامة في الدماغ تسمى بروتين "أميلويد بيتا"، يظهر أثرها في سوائل العمود الفقري، وتتراكم تلك السوائل في الدماغ قبل عقود من ظهور أعراض المرض، الذي يسبب فقدان الذاكرة، ومشاكل في الإدراك.

وبروتين "أميلويد بيتا" يعد عنصراً أساسياً للترسبات التي يعثر عليها في أدمغة مرضى ألزهايمر.