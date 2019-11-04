شكرا لقرائتكم خبر عن «درايف» المصرية في نهائيات برنامج Mobility Innovation Platform لعام 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختيرت منصة درايڤ، لتأجير السيارات من المالك إلى المستأجر كواحدة من ضمن 15 شركة ناشئة في نهائيات برنامج «Mobility Innovation Platform» لعام 2019، والتي تنظمها شركة «Plug and Play» إحدى أكبر المنصات الداعمة للابتكار في العالم، ومقرها سيليكون ڤالي.

وتمنح منصة درايف الفرصة لملاك السيارات لتشغيل سياراتهم وتحقيق دخل إضافي، ويمكن القول ببساطة أنها نشبه تطبيق Airbnb ولكن لتأجير السيارات. اختتمت درايڤ المرحلة الأولية بالفعل بتسجيل عائد كبير من المتحصلات التمويلية، حيث بلغ الإجمالي خلال الـ ١٨ شهر الماضية أكثر من مليون دولار بحسب متحدث باسم الشركة.

ويضيف المتحدث في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن المنصة تتعاون مع شركة أكسا للتأمين لاستحداث أول برنامج تأميني من نوعه في الشرق الأوسط ‘Pay As You Drive’ (PAYD) والذي يوفر أول عملية مطالبات رقمية على الإطلاق في مصر.

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ووفقًا لهذا البرنامج، فإن السيارات تحظى بتغطية تأمينية شاملة في حال وقوع تلفيات جزئية أو كلية خلال فترة التأجير كما يوجد حماية تأمينية للمستأجرين عند السرقة. وعن خطط الشركة للتوسع خلال الفترة المقبلة يضيف المتحدث «تركيزنا في الوقت الحالي ينصب في المقام الأول على التوسع داخل مصر حيث نستهدف الوصول إلى ٦٠ ألف سيارة على منصتنا بنهاية عام 2020. مع ذلك فإن درايڤ لديها طموحات وخطط توسعية في البلدان المجاورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نظرًا لوجه الشبه بينها وبين السوق المصرية من حيث الطلب والديناميكية، في ظل رؤيتها المتمثلة في إحداث تغيير جذري في صناعة تأجير السيارات في المنطقة».

بدأت درايڤ تشغيل منصتها منذ نوفمبر 2018، وقد بلغ منذ ذلك الحين إجمالي عدد السيارات أكثر من 2500 سيارة فيما وصل عدد المستخدمين للمنصة نحو 37 ألف مستخدم حتى الآن.

كانت درايف قد وقعت عقد شراكة مع شركة أوبر، لتأجير السيارات بين الأفراد لتيسير الأمر على السائقين الراغبين في الانضمام للشركة.

وقالت أوبر في بيانها الصادر أبريل الماضي، أن درايف ستتيح للسائقين الراغبين في العمل مع أوبر تأجير السيارات من خلالها، إذ تسمح درايف بتأجير السيارات لفترات قصيرة.