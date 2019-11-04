شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مضاعفات الإصابة بسكر النوع الأول.. لو معالجتوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكري هو حالة تؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم لديك، وعلى عكس مرض السكري من النوع الثانى، لا يرتبط سكرى النوع الأول بالنظام الغذائي أو نمط الحياة، فى هذا التقرير نتعرف على مضاعفات الإصابة بسكر النوع الأول، الذى يشتهر بأنه يصيب الأطفال بشكل أكبر، لكن على الرغم من ظهور داء السكري من النوع الأول عادة أثناء الطفولة أو المراهقة ، إلا أنه قد يتطور عند البالغين أيضاً، وفقاً لموقع "Doctor".



السكرى

ما هو مرض السكري من النوع الأول؟

يحدث مرض السكري من النوع الأول عندما لا يستطيع الجسم إنتاج ما يكفي من هرمون الأنسولين، الذي يتحكم في نسبة الجلوكوز في الدم. يتم إنتاج الأنسولين بواسطة البنكرياس وهو هرمون مهم في الجسم، إنه يساعد على استخدام الجلوكوز بشكل جيد ، عن طريق تغذية أجسامنا وتخزينها لفترة لاحقة عندما تنخفض مستويات الجلوكوز وبدون ذلك ، يتراكم الجلوكوز في الجسم ، مما يمكن أن يسبب مضاعفات طويلة الأجل.

على عكس النوع الثاني من السكري ، فإن نقص إنتاج الأنسولين في النوع الأول لا علاقة له بالوزن أو نمط الحياة، ويُعتقد أن الأكثر شيوعًا يحدث عندما يبدأ الجهاز المناعي في الجسم في مهاجمة الخلايا المنتجة للأنسولين وتدميرها في البنكرياس، على الرغم من أن سبب حدوث ذلك لا يزال غير واضحاً.

مضاعفات سكرى النوع الأول

من المهم معرفة كيفية التحكم في مرض السكري من النوع الأول، حيث أنه إذا لم يتم التحكم فيه، فقد يؤدي ذلك إلى عدد من المضاعفات الخطيرة والمهددة للحياة.

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• أمراض القلب والأوعية الدموية

إن الإصابة بمرض السكري بدون علاجه قد يعرضك لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك الأزمة القلبية وأمراض الشريان التاجي وارتفاع ضغط الدم وتضييق الشرايين، فضلاً عن السكتة الدماغية.

• مشاكل البصر

الأضرار التي تلحق بالعين هي مضاعفات شائعة وخطيرة للغاية من مرض السكري النوع الأول، وإذا لم يتم السيطرة عليه، فإن مرض السكري من النوع الأول يمكن أن يتسبب في تلف الأوعية الدموية للشبكية، مما قد يؤدي إلى العمى، لذا تأكد من إجراء فحوصات منتظمة مع أخصائي العيون.

• تلف الأعصاب

تلف الأعصاب هو أحد المضاعفات الشائعة الأخرى لمرض السكري، تلف الأعصاب يمكن أن يؤدي إلى فقدان الشعور في الأطراف، لذا لن تشعر بأى جروح فى قدميك وإذا لم يتم علاجها، فقد تؤدي إلى بتر الأطراف، لذلك من المهم أن تفحص قدميك بانتظام إذا كنت تعاني من تلف الأعصاب.