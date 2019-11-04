مصدر: منتخب مصر يطلب من ليفربول توضيح سبب إصابات صلاح

تسبب الخروج المتكرر للمصري محمد صلاح، نجم ليفربول، من مباريات الفريق في قيام الجهازين الفني والطبي لمنتخب مصر بالتواصل مع نظيره في النادي الإنجليزي للاطمئنان على حالة اللاعب.

صلاح غادر ملعب فيلا بارك في الدقيقة 65 من عمر مباراة أستون فيلا لحساب المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي، عندما كان فريقه متأخرا بنتيجة 0-1، قبل أن يعود "الريدز" للفوز بالمباراة بنتيجة 2-1، بالجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسب مراسل "العين الرياضية" فإن محمد أبوالعلا، طبيب منتخب مصر، تواصل مع نظيره في ليفربول، بعد مباراة أستون فيلا، للاطمئنان على حالة محمد صلاح وسبب خروجه المتكرر من المباريات، وإذا ما كان بحاجة للراحة خلال الفترة المقبلة.

واستفهم الجهاز الطبي للمنتخب عن سبب الإصرار على الدفع بمحمد صلاح في المباريات في حالة عدم اكتمال شفائه بشكل كامل، وأعرب عن خشيته من تجدد الإصابة التي تعرض لها اللاعب في مباراة ليستر سيتي.

النجم المصري كان قد غادر ملعب مباراة ليستر سيتي، يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في وقت متأخر، بعد تعرضه لتدخل قوي من قبل مدافعه حمزة تشودري، ليغيب عن مباراة مانشستر يونايتد يوم 15 من الشهر نفسه، في الجولة التاسعة من المسابقة.

مدرب منتخب مصر يطمئن على صلاح





وتواصل حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، ومحمد بركات، مدير المنتخب، مع اللاعب عقب مباراة أستون فيلا للاطمئنان عليه.

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ويعد هذا الاتصال الثاني من جهاز المنتخب خلال أسبوع واحد، حيث تواصل الجهاز مع صلاح بعد استبداله خلال مباراة توتنهام التي أقيمت الأحد الماضي، للتعرف على إصابته والاطمئنان على حالته.

منتخب مصر يستعد لمواجهة كينيا وجزر القمر، يومي 15 و19 من الشهر الحالي، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2021، ومن المنتظر أن ينضم صلاح لقائمة "الفراعنة" في المباراتين.

طبيعة الإصابة

مصدر بالنادي الإنجليزي كشف لـ"العين الرياضية" في وقت سابق أن محمد صلاح يعاني من ألم شديد في الكاحل منذ مباراة ليستر سيتي، وهو ما يجعله غير قادر على إكمال المباريات حتى نهايتها.

صلاح لا يشارك في تدريبات ليفربول الجماعية بسبب الألم الشديد، ويكتفي بالتدريب في صالة الألعاب الرياضية، على أن تتحدد مشاركته في كل مباراة على حدة.

ويبقى موقف صلاح من مباراة جينك البلجيكي، المقرر لها الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، معلقا لحين التأكد من جاهزيته.

وسيكون ليفربول على موعد مع مواجهة مانشستر سيتي، الأحد المقبل، في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة ستحسم بشكل كبير شكل الصراع على الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل ليفربول صدارة الترتيب برصيد 31 نقطة، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة، وهو ما يجعل مشاركة صلاح في المباراة مهمة.

وقد يضطر الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب إلى إراحة صلاح في مباراة جينك ليكون قادرا على المشاركة في مباراة مانشستر سيتي بشكل طبيعي.