فيديو.. حصاد الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهت مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي أقيمت على مدار يومي السبت والأحد، وشهدت مفاجآت عدة ونتائج مفاجئة، أبرزها فوز ليفربول المتأخر على أستون فيلا بنتيجة 2-1.

وحقق مانشستر سيتي فوزا صعبا أمام ساوثهامبتون بنتيجة 2-1، فيما تعرض مانشستر يونايتد لخسارة مفاجئة أمام بورنموث، بهدف دون رد.

وسقط أرسنال في فخ التعادل أمام ولفرهامبتون، بنتيجة 1-1، فيما واصل تشيلسي انتصارته بالفوز على واتفورد بنتيجة 2-1.

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وحقق شيفيلد يونايتد فوزا كبيرا على حساب بيرنلي، بنتيجة 3-0، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع ليفربول رصيده إلى 31 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، فيما يأتي ليستر سيتي بالمركز الثالث برصيد 23 نقطة، متقدما بفارق الأهداف على تشيلسي (الرابع).

"العين الرياضية" تلقي الضوء خلال الفيديوجراف التالي على حصاد الحولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.