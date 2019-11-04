القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعاني البعض من برودة اليدين بشكل مستمر بغض النظر عن درجة الحرارة الخارجية، وأحياناً يدل هذا الأمر على أمور خطيرة.

يقول الدكتور هانز ميشائيل مولنفيلد إنّ برودة اليدين المستمرة تعد جرس إنذار للإصابة بأمراض خطيرة مثل اضطرابات سريان الدم وقصور القلب والقصور الوظيفي للغدة الدرقية واضطرابات الأيض والاضطرابات الهرمونية. وشدد الممارس العام الألماني على ضرورة استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء برودة اليدين المستمرة. ولفت إلى أنه يمكن تنشيط سريان الدم من خلال ممارسة رياضات قوة التحمل كركوب الدراجات الهوائية والسباحة لمدة 30 دقيقة بمعدل 3 مرات أسبوعياً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "برودة اليدين" جرس إنذار لـ5 أمراض خطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.