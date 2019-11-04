شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علامات على أن هرموناتك سبب زيادة وزنك .. اعرفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زيادة الوزن مع ممارسة الرياضة واتباع نظم غذائية جيدة قد تشعرك بالقلق .. إذا كنت تعانين من هذه الحالة، فقد يكون ذلك بسبب الهرمونات التى قد تسبب زيادة الوزن خاصة دهون البطن وفقاً لموقع " womansday".

وتشيرالأبحاث إلى أن النساء بعد انقطاع الطمث لديهن مستويات أقل من الدهون في البطن مقارنة بغيرهن من النساء اللاتى لم تتوقف دورتهن الشهرية، وهناك طرق طبيعية لإعادة ضبط مستويات الهرمونات من خلال تقليل تناول السكروالتخلص من الأطعمة المصنعة من نظامك الغذائي وتجنب أشياء مثل الألبان والكحول والكافيين، مما يساعد في إعادة ضبط مستويات السكرفي الدم والأنسولين.



دهون البطن

4 علامات على أن هرموناتك سبب زيادة وزنكازدياد دهون البطن رغم أنكِ تتناولين طعام صحى

إذا كانت لديك معدة مسطحة نسبيًا لمعظم حياتك، ثم فجأة تظهر دهون فى البطن، رغم أنكِ تتناولين طعاماَ صحياً، فقد يكون ذلك علامة على أن السبب هو اضطراب الهرمونات.

مع التقدم ​​في العمر، يمكن أن يصبح الجسم أكثر مقاومة للأنسولين، مما يدفع جسمك إلى تخزين الدهون بدلاً من حرقها.

تصبح النساء أكثر هيمنة على هرمون الاستروجين مع انتقالنا إلى فترة ما حول انقطاع الطمث وخارجها. وتقول إن هيمنة الإستروجين تعزز مقاومة الأنسولين، مما يؤدي إلى تراكم دهون البطن.

تحطيم الكثير من السكر

يمكن أن يكون لمقاومة الأنسولين بعض الآثار الثانوية على الهرمونات المهمة الأخرى أيضًا، يمكن أن يكون لمقاومة الأنسولين تأثيرغير مباشر على اللبتين، وهو الهرمون الذي ينبه جسمك عندما تشعرين بالشبع، لكن مستويات الأنسولين المرتفعة تؤدي في النهاية إلى ارتفاع هرمون الليبتين أيضًا.

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ارتفاع هرمون الليبتين، لا يعني أنك سوف تتوقفين عن تناول الطعام، حيث إن مستويات الليبتين المرتفعة باستمرار يمكن أن تؤدي إلى خلل في مستقبلات الليبتين." تتوقف هذه المستقبلات عن إرسال إشارات إلى الدماغ لإخبارك بالتوقف عن الأكل وبالتالى سوف تستمر فى تناول الطعام.

تقلبات المزاج

مع دخول النساء لسنوات ما قبل انقطاع الطمث وبعده، تتذبذب مستويات هرمون الأستروجين في كثير من الأحيان، مما قد يؤدي إلى تقلب المزاج وزيادة الوزن حول البطن.

وفقًا لدراسة أجرتها جامعة ويسكونسن الأمريكية، هذا هو السبب في أن النساء أكثر عرضة للإصابة باضطرابات المزاج أكثر من الرجال. ووجدت الدراسة أن مستويات هرمون الاستروجين لدى النساء تتقلب في معظم الأحيان خلال أحداث الدورة الإنجابية والتحولات بعد انقطاع الطمث.

تتقلب مستويات هرمون الاستروجين بشكل طبيعي خلال التغيرات الجسدية بعد انقطاع الطمث، والتي يمكن أن تسبب تقلبات مزاجية وتؤدي إلى زيادة الوزن.

تشعر بالضغط النفسى

الكورتيزول هو هرمون الإجهاد، حيث تزداد مستويات الكورتيزول عندما يشعر جسمك بالقلق الشديد، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن، حيث إن ارتفاع مستويات التوتروالقلق يمكن أن يرسل الجسم إلى وضع البقاء على قيد الحياة مما يزيد من مستويات الكورتيزول لدينا ويزداد تخزين المزيد من الدهون.