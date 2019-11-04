الكشف عن فوائد صحية جمة بتناول الحبوب الكاملة والكمية الموصي بها

أكّدت الجمعية الألمانية للتغذية أنّ الحبوب الكاملة تتمتع بفوائد صحية جمّة، حيث إنها تزخر بالألياف الغذائية، التي تحمي من السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات أيض الدهون وسرطان الأمعاء الغليظة.

وأوضحت الجمعية أن الحبوب الكاملة غنية أيضاً بفيتامينات B والحديد والزنك والمغنيسيوم، مشيرة إلى أن الكمية اليومية الموصى بها تبلغ 30 غراماً على الأقل، أي ما يعادل 4 شرائح من خبز الحبوب الكاملة.

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