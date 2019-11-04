دراسة جديدة تؤكد أنّ تناول نصف حصة من المكسرات يوميًّا قد يمنعك من زيادة الوزن

كشفت دراسة حديثة أنّ تناول نصف حصة من المكسرات يوميا قد يمنعك من زيادة الوزن كلما تقدمت في العمر.

وتتبع الخبراء ما يقرب من 300 ألف شخص لمدة عقدين من الزمن وكانوا قد سئلوا عن عدد المكسرات التي أكلوها وكميتها.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين يتناولون نصف أوقية (14جم) من المكسرات يوميا كانوا يكتسبون وزنا أقل وكانوا أقل عرضة للإصابة بالسمنة.

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وفي السياق نفسه، يقول العلماء أن استبدال الوجبات الخفيفة الغير صحية مثل الشوكولاته بالمكسرات يمكن أن يبطئ من انتشار أزمة منتصف العمر.

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وعلى الرغم من أن الباحثين لا يمكنهم إثبات السبب والاعتماد على البيانات المبلغ عنها ذاتيا إلا أنهم أشاروا إلى أن تناول المكسرات يستغرق جهدا أكبر من تناول الوجبات الخفيفة كما أن محتوى الألياف العالي يمكن أن يجعل الناس يشعرون بالشبع لفترة أطول.

وأوضح الباحثون أنّ استبدال الوجبات الخفيفة بحفنة مكسرات منع من زيادة في الوزن تقدر (0.41-0.7 كغ)، بينما تناول المكسرات من لا شيء إلى نصف وجبة منع (0.74كغ) من زيادة الوزن.

واقترح تحليل البيانات أن تناول نصف حصة من المكسرات يوميًا - من أي نوع - مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة بنسبة 23 في المائة ولم يلاحظ الباحثون وجود أي زيادة في تناول زبدة الفول السوداني.

يُشار إلى أنّ اكتساب الوزن من (2.5 - 10 كغ) يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري.

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