مأكولات ومشروبات تخلص جسمك من الوزن الزائد "تعرف عليها"

ترتبط البدانة بأمراض خطيرة تصيب القلب والكبد والبنكرياس. وتعتبر الحمية الغذائية التي تسبب انخفاضاً سريعاً في الوزن غير عملية، ولذلك ينصح الخبراء باتباع عادات تغذية صحية، تساعد على ضبط الوزن تدريجياً. تعرّفوا إليها في ما يلي: * ادخال المزيد من الخضروات إلى النظام الغذائي. * تناول المكسرات والفواكه كوجبات خفيفة بدلاً من رقائق البطاطا. اقرا ايضاً: علماء يطورون عقار "حصان طروادة" للقضاء على سرطان العظام والبنكرياس * الإكثار من شرب الماء. Advertisements * تجنب الأرز الأبيض. * تناول وجبة إفطار كبيرة وصحية في الصباح تحتوي على البروتين. * التقليل من تناول الطعام في المطاعم. قد يهمك ايضاً: طبيب استشاري يؤكد أن أورام البنكرياس الخبيثة تحتل المركز الرابع عالميًا خبراء أميركيون يكشفون عن الأعراض الأولية لـ"سرطان البنكرياس"

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