تعرف على أفضل وجهات السفر في كانون الأول 2019 منها كرابي في تايلاند

اختيار وجهة سياحية رائعة لقضاء موسم العطلة في شهر كانون الأول/ديسمبر، ليست فقط فرصة مثالية لقضاء وقت رائع خلال موسم العطلات، وإنما فرصة رائعة لقضاء الأسابيع أو الأيام الأخيرة من العام بأفضل طريقة ممكنة، وربما الاحتفال أيضا ببداية العام الجديد.

ومن أجل ذلك دعونا نستعرض معا مجموعة من أفضل وجهات السفر لشهر كانون الأول/ديسمبر

محافظة كرابي، تايلاند:

تتميز محافظة كرابي التي تقع على الساحل الجنوبي الغربي لتايلاند بأنها موطن لمساحات ممتدة من المناطق الطبيعية الخلابة التي تتضمن تلال الأحجار الجيرية، كما تحتوي أيضا على شواطئ ساحرة ذات رمال بيضاء ومياه زرقاء صافية إلى جانب مجموعة رائعة من الفنادق والمنتجعات السياحية ومجموعة رائعة من أماكن التسوق وخاصة أماكن شراء المصنوعات اليدوية والهدايا التذكارية، وتعد كرابي وجهة مفضلة لقضاء أجازة شهر العسل والعطلات العائلية والعطلات السياحية الفخمة، وخاصة في شهر ديسمبر حيث يكون الطقس وقتها معتدلا إلى حد كبير بدرجات حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية.

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كيب تاون، جنوب إفريقيا:

تشتهر مدينة كيب تاون بأنها أقصى مدينة في جنوب إفريقيا، كما تتميز أيضا بأهميتها التجارية كحلقة وصل بين أوروبا وأسيا وأهميتها التاريخية، وأهم ما يميز كيب تاون كوجهة سياحية هو حقيقة أنها موطن لمجموعة رائعة من المعالم التاريخية والسياحية التي تستحق الزيارة، أما عن الطقس في كيب تاون في شهر ديسمبر فهو يميل إلى الدفيء بمتوسط درجات حرارة 30 درجة مائية إلا أنه عادة ما يشهد تساقط للأمطار.

كانكون، المكسيك:

تشتهر مدينة كانكون المكسيكية الساحلية بأنها واحدة من أفضل المنتجعات السياحية التي يمكنك أن تجدها في المكسيك، فهي موطن لمنتجعات سياحية فخمة وشواطئ سياحية ساحرة اعتادت على استضافة الكثير من الحفلات الشاطئية والأنشطة الرائعة على مدار العام، كانكون تشتهر أيضا بأنها وجهة مفضلة للتسوق وشراء المصنوعات اليدوية والهدايا التذكارية، ووجهة مفضلة بشكل خاص للشباب بسبب انخفاض تكلفة الإقامة فيها بالمقارنة بالكثير من المنتجعات السياحية الشهيرة الأخرى حول العالم، الطقس في كانكون في ديسمبر عادة ما يكون معتدل ويميل إلى الدفئ حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 20- 28 درجة مئوية.

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جزر لانكاوي، ماليزيا:

جزر لانكاوي هي أرخبيل طبيعي مبهر مكون من 104 جزيرة، ويشتهر بأنه واحد من أفضل الوجهات الشاطئية التي يمكن زيارتها في ماليزيا وخاصة لمن يبحثون عن المغامرة والرفاهية، ومن بين أفضل المواقع السياحية التي يمكن زيارتها في جزر لانكاوي تلفريك لانكاوي، جزيرة بايار، وشاطئ بانتاي سينانج، لانكاوي تعد أيضا وجهة رائعة للتسوق لشراء قطع الحلي المحلية والمجوهرات، ومستحضرات التجميل، وحقائب اليد، والأجهزة الإليكترونية، وهي أيضا وجهة مثالية للزيارة في ديسمبر حيث تتراوح درجات الحرارة في لانكاوي في ديسمبر ما بين 25 -30 درجة مئوية.

لا رومانا، جمهورية الدومنيكان:

لا رومانا هي مدينة ساحلية في جمهورية الدومنيكان على ساحل البحر الكاريبي، وتشتهر بشواطئها الخلابة وبأنها وجهة سياحية اقتصادية، كما تتميز أيضا بأنها موقع للعديد من المواقع السياحية التي تستحق الزيارة، كما أنها وجهة رائعة للتسوق وشراء القهوة عالية الجودة، العنبر، وقطع الحلي والمجوهرات المحلية والمصنوعات اليدوية الجميلة الطقس في الشهر الأخير من العام في لا رومانا رائع حقا حيث تتراوح درجة الحرارة ما بين 19 إلى 30 درجة مئوية.

ولاية غوا، الهند:

تتميز ولاية غوا الهندية بأنها موطن لمواقع تاريخية رائعة تتنوع ما بين المعابد والقصور التاريخية الجميلة مثلها في ذلك مثل العديد من الولايات الهندية الأخرى، إلا أن شهرة غوا كوجهة سياحية جاءت لكونها واحدة من أفضل المنتجعات الشاطئية التي يمكنك أن تجدها في الهند فهي موطن للعديد من الشواطئ السياحية الخلابة، غوا تشتهر أيضا بأنها وجهة مثالية للتسوق لشراء الملابس النسائية الهندية، المكسرات والتوابل، أما عن طقس ديسمبر في غوا فهو معتدل يميل إلى الدفيء حيث تتراوح درجات الحرارة في غوا في ديسمبر ما بين 22-33 درجة مئوية.

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