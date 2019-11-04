والدة الطبيبة العراقية المُختطفة تناشد السلطات من أجل للبحث عن مكانها

ناشدت والدة الناشطة العراقية المختطفة الطبيبة صبا المهداوي، الأحد، السلطات في بلادها ببذل الجهود من أجل العثور عليها وتحريرها.
وقالت الأم في مقطع فيديو مؤثر: "أنا والدة صباح فهد المهداوي. البارحة خطفت (ابنتي) الساعة 11:20 في الليل. لا أعرف أين خطفت. مكاننا (سكننا) في البياع (منطقة سكنية في بغداد)".
وأضافت أن شقيق صبا هاتفها عند الساعة 10: 20 ليلا، ليسألها عن مكانها، فأجابت أنها في الطريق، وبعد ذلك انقطع الاتصال بين العائلة والابنة.
وأشارت الأم إلى أنها قدمت شكوى إلى مركز الشرطة في البياع بشأن اختفاء ابنتها، لكن موظفي المركز أخبروها بعدم وقوع عملية خطف في المنطقة.
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