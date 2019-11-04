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شكرا لقرائتكم خبر عن قسطرة القلب.. متى نضطر لإجراء العملية وما الذلى تكشف عنه فى الجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قسطرة القلب عبارة عن إجراء يستخدم لتشخيص وعلاج بعض أمراض القلب والأوعية الدموية، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic تتم عملية القطسرة لمعرفة الآتى:
1:تستخدم القسطرة لتحديد موقع تضييق أو انسداد الأوعية الدموية التى تسبب ألما فى الصدر.
2:قياس مستوى الضغط والأكسجين فى أجزاء مختلفة من القلب.
3:للتحقق من وظيفة ضخ القلب.
4: أخْذ عينة من الأنسجة من القلب (خزعة)، لتشخيصها.
5:لتشخيص عيوب القلب الموجودة منذ الولادة .
6: للبحث عن مشاكل صمامات القلب.
كما تستخدم القسطرة أيضا لعلاج أمراض القلب ومنها:
1: توسيع الشريان الضيق مع وضع دعامة.
2:اغلاق ثقب القلب وإصلاح العيوب الخلقية به.
3: إصلاح صمامات القلب أو استبدالها.
4: فتح صمامات القلب الضيقة من خلال الاستئصال.
5:إغلاق جزء من القلب لمنع الجلطات الدموية.
قبل إجراء العملية يجب على المريض اتباع بعض النصائح وهى:
1: عدم تناول الطعام أو الشراب قبل اجراء العملية بـ 6 ساعات على الاقل، حتى لا يسبب مضاعفات من التخدير.
2:ينصح مرضى السكر باتباع التعليمات من قبل الطبيب مع تناول أدوية السكر.
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