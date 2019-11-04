شكرا لقرائتكم خبر عن طرح دواء صيني جديد لعلاج مرض ألزهايمر في الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت مصلحة الدولة الصينية للمنتجات الطبية على طرح دواء صيني لعلاج مرض ألزهايمر بالسوق بعد جهود بحثية استمرت لـ22 عاما.

وذكرت المصلحة، في بيان الاثنين، أن جامعة «أوشين» الصينية ومعهد شنجهاي للمواد الطبية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وشركة جرين فالي للأدوية قاموا بتطوير الدواء «جي في -971» لعلاج ألزهايمر.

يأتي الإعلان عن طرح هذا الدواء بعد أشهر من تطوير علماء صينيين اختبارا جديدا لتقييم حاسة الشم لدى الصينيين، ما قد يساعد في تشخيص وعلاج الأمراض العصبية والعقلية، خاصة أن تدهور حاسة الشم يمثل أولى الأعراض السريرية لأمراض عصبية رئيسية مثل «باركينسون وألزهايمر»، وترتبط مشاكل حاسة الشم كذلك بأمراض أخرى مثل الفصام والاكتئاب الشديد واضطرابات عقلية أخرى.