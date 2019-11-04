دراسة جديدة تؤكد أن التدخين بشراهة يؤدي إلى غزو الشيخوخة لوجوه المدخنين

حذرت دراسة بريطانية حديثة من أنّ التدخين بشراهة يمكن أن يسرع في غزو الشيخوخة لوجوه المدخنين، وأوضح فريق الباحثين في جامعة بريستول البريطانية أنّه توصل إلى النتيجة هذه بعدما تتبع بيانات نحو نصف مليون شخص من المشاركين المتطوعين، من أجل فحص 1800 سمة لديهم، بغية معرفة مدى تأثرها بالتدخين.

وأوضح الباحثون أن التدخين يؤثر على مظهر الإنسان، ولا سيما وجهه، كما يؤثر على أمور أخرى مثل صحة الرئة.

وفي حال أمعن الشخص في التدخين لفترة طويلة، فهو يغامر بفقدان جاذبية الوجه ومواجهة كمية أكبر من التجاعيد، بحسب ما توصلت إليه الدراسة.

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وأشار الباحثون إلى أن نتائج الدراسة قد تساعد في ردع بعض الأشخاص عن ممارسة هذه العادة، أو مساعدة الآخرين ممن يسعون إلى الإقلاع عن التدخين.

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وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة لوزي ميلارد، إن البحث اعتمد على مقاربة جديدة من أجل معرفة الآثار السلبية للتدخين، لـ"نجد أن هذه العادة تعجل من شيخوخة الوجه".

وأوضحت الدراسة أن المدخن الحالين الذي يستهلك 5 سجائر يوميا منذ 12 عاما، أو المدخن السابق الذي مارس هذه العادة بذات الحجم لمدة 21 عاما، معرضون أكثر من غيرهم لظهور آثار الشيخوخة على وجوههم مثل التجاعيد.

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