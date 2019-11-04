زيت الجوجوبا إكسير الصحة والجمال لشعرك ويحارب مشاكله

زيت الجوجوبا بمثابة إكسير الصحة والجمال للشعر، إذ يحفز نمو الشعر من ناحية ويحارب مشاكله، مثل الجفاف، والتساقط، وقشور الرأس، وحكة فروة الرأس من ناحية أخرى.

وأوضح مصفف الشعر الألماني روبيرتو لارايا، أن زيت الجوجوبا غني ببروفيتامين A، وفيتامين B، وفيتامين E، والأحماض الدهنية أوميغا 6، وأوميغا 9، ومضادات الأكسدة، ويحمي الشعر من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، التي تتسبب في تلفه.

ويتوغل زيت الجوجوبا في بصيلات الشعر ليرطب الشعر ويمده بالعناصر المغذية، التي تحفز نموه وتقوي بنيته، وتمنحه مظهراً لامعاً ينطق بالصحة والجمال.

وأكد لارايا زيت الجوجوبا مناسب لكل أنواع الشعر، خاصةً المجهد، والخفيف، والجاف، مشيراً إلى أنه من الأفضل استخدام الأنواع الطبيعية النقية، لاحتفاظها بالمواد الفعالة.

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