رجل يطلق زوجته بعد صرفها 14 دولارًا دون علمه في الأردن

طلق رجل أردني زوجته، وذلك بعد صرفها 14 دولار أمريكي دون علمه، حيث قال مصدر خاص في دائرة الإفتاء الأردنية، أن الزوج، وهو في الثلاثينيات من عمره، طلق زوجته العشرينية، وهو في حالة غضب، بعد أن عاد للمنزل، واكتشف أنها أقدمت على صرف 14 دولار من أجل شراء مستحضرات تجميل، بحسب موقع "سرايا نيوز" الأردني.

وأضاف المصدر، أن الزوج عاتب زوجته في بداية حديثهم، بشأن سبب صرفها للمبلغ دون علمه، إلا أن رد الزوجة لم يعجب زوجها، ورفضت أن يحاسبها على ما فعلته، وتطور الأمر بعد ذلك بين الزوجين إلى مشادة كلامية، تخللها اشتباكات بالأيدي، أدت إلى رمي الزوج يمين الطلاق على زوجته.

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