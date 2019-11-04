مصدر يوضح لـ"العين الرياضية" سبب خروج صلاح المتكرر.. وموقفه من لقاء جينك

أثار الخروج المتكرر للمصري محمد صلاح، نجم ليفربول، من مباريات الفريق في الفترة الأخيرة مخاوف الكثيرين من تجدد الإصابة التي تعرض لها في مباراة ليستر سيتي، بالجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح غادر ملعب فيلا بارك، السبت، في الدقيقة 65 من عمر مباراة أستون فيلا لحساب المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي، رغم أن فريقه كان متأخرا بنتيجة 0-1، قبل أن يعود "الريدز" للفوز بالمباراة بنتيجة 2-1، بالجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الخروج هو الثاني لصلاح بعد مباراة توتنهام، التي أقيمت الأحد الماضي في الجولة العاشرة من "البريمييرليج"، حيث غادر الملعب بعدما سجل هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بفوز الريدز بنتيجة 2-1.

الآلام تلاحق محمد صلاح

مصدر بالنادي الإنجليزي قال لـ"العين الرياضية" إن محمد صلاح غير قادر على إكمال المباريات حتى نهايتها، بسبب معاناته من آلام شديدة في الكاحل، على خلفية الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة ليستر سيتي، يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

صلاح كان قد غادر ملعب المباراة في وقت متأخر بعد تعرضه لتدخل قوي من قبل حمزة تشودري، مدافع "الثعالب"، ليغيب عن مباراة مانشستر يونايتد يوم 15 من الشهر نفسه، في الجولة التاسعة من المسابقة.

Advertisements





الألم دفع الجهاز الفني لفريق ليفربول لإبعاد النجم المصري عن التدريبات الجماعية بالكرة طوال الفترة الماضية، حيث يكتفي اللاعب بتأدية تدريبات بدنية في صالة الألعاب الرياضية.

وشارك صلاح في مباراة الفريق أمام جينك البلجيكي، يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، لكنه غاب عن مواجهة أرسنال بدور الـ16 لكأس رابطة الأندية المحترفة، الأربعاء الماضي.

صلاح مهدد بالغياب الأوروبي

وحسب المصدر فإن صلاح بحاجة إلى فترة من الراحة من أجل التعافي من الإصابة التي ما زالت تلاحقه، حيث ستتحدد مشاركته في كل مباراة على حدة.

ويستعد ليفربول لمواجهة جينك البلجيكي، يوم الثلاثاء، على ملعب أنفيلد، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، لكن المصدر أشار إلى احتمالية الإبقاء على اللاعب بديلا في اللقاء، من أجل تجهيزه لمباراة القمة المهمة أمام مانشستر سيتي، والمقرر لها الأحد المقبل بالجولة الـ12 للمسابقة.

ليفربول يحتاج إلى الفوز بالمباراة من أجل الابتعاد بالصدارة، حيث يبلغ رصيده من النقاط 31 في المركز الأول، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

يُذكر أن صلاح تم استدعاؤه للمشاركة مع منتخب مصر في مباراتي كينيا وجزر القمر، يومي 15 و19 من الشهر الحالي، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2021.